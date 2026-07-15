هالة بدري: الشباب ركيزة ازدهار القطاع الثقافي وصناعة المستقبل

24.2 % من موظفي «دبي للثقافة» شباب ويقدّمون مشاركة واسعة في صياغة الاستراتيجيات

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أن اليوم العالمي لمهارات الشباب 2026، الذي يقام تحت شعار «مهارات من أجل مستقبل مشترك»، يمثل مناسبة للاحتفاء بإنجازات الشباب ودورهم المحوري في بناء المستقبل، وتعزيز الوعي بأهمية الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن والقوة الدافعة للتغيير والابتكار.

وقالت: «الشباب أساس نهضة الدولة التي آمنت بقدراتهم وما يمتلكونه من طاقات وكفاءات، وحرصت، برؤاها الاستشرافية، على الاستثمار فيهم وتمكينهم وتشجيعهم على الإسهام في مسيرة البناء والتطوير، بما يعزز تنافسية الإمارات، ويرسخ مكانتها العالمية. وقد انعكست هذه الرؤية في النجاحات التي حققها الشباب في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية، بفضل طموحاتهم وأفكارهم المبتكرة ومهاراتهم المتجددة».

وأشارت بدري إلى حرص «دبي للثقافة» على تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم، من خلال توفير بيئة داعمة ومحفزة على الإبداع والتعلم المستمر، مؤكدة أن الشباب الإماراتي أثبت قدرته على إحداث أثر إيجابي في المجتمع، وتحقيق إنجازات نوعية في المجالات الثقافية والإبداعية، والعمل برؤية مستقبلية طموحة.

وأضافت: «يمثل الشباب 24.2 % من موظفي الهيئة، ويحظون بمساحة واسعة للمشاركة في صياغة الاستراتيجيات وإدارة المشاريع والمبادرات، والإسهام في رسم ملامح مستقبل القطاع الثقافي، بما ينسجم مع أولويات الهيئة ومسؤولياتها في دعم أصحاب المواهب الشابة، وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم ووجهات نظرهم، والمساهمة في إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي».