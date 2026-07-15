«دبي للإعلام» تطلق برنامج التحول بالذكاء الاصطناعي «ميديا X»

شيخة أحمد: «ميديا إكس» محطة رئيسة في رحلة التحول المؤسسي

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن إطلاق برنامج التحول بالذكاء الاصطناعي «ميديا إكس» «Media X»، في خطوة تعكس التزامها بدعم توجهات دبي في تسريع التحول الرقمي وترسيخ ريادتها في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبما ينسجم مع رؤية الإمارة لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والمعرفة.

ويهدف البرنامج إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العمل الإعلامي، من تطوير الأفكار وصناعة المحتوى إلى الإنتاج والنشر، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة المحتوى، وتمكين الكوادر الوطنية من توظيف أحدث الحلول الرقمية في صناعة إعلام أكثر ابتكاراً وتأثيراً واستعداداً للمستقبل.

ويمثل «ميديا إكس» برنامجاً استراتيجياً للتحول المؤسسي، يركز على بناء منظومة إعلامية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير مشاريع وحالات استخدام عملية، وتقييم وتبني الحلول التقنية المتقدمة، بما يعزز جاهزية المؤسسة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في قطاع الإعلام العالمي.

وتنطلق المرحلة الأولى من البرنامج من خلال Media X AI Accelerator، الذي يستهدف تأهيل نخبة من موظفي المؤسسة في قطاعات التلفزيون والإذاعة والصحف والمنصات الرقمية، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الإعلامي، بما يدعم نشر ثقافة الابتكار وتسريع التحول الرقمي داخل المؤسسة.

وأشارت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في دبي للإعلام، إلى أن إطلاق «ميديا إكس» يأتي انطلاقاً من رؤية مؤسسة دبي للإعلام لتكون من المؤسسات الإعلامية الرائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي.

مؤكدة أن البرنامج يمثل محطة رئيسة في رحلة التحول المؤسسي، من خلال تمكين الكفاءات، وتطوير أساليب العمل، وتحويل التقنيات الحديثة إلى تطبيقات عملية تعزز جودة المحتوى وسرعة الإنتاج وتجربة الجمهور.

وأضافت: «إن ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع الإعلام، ويعزز قدرتنا على الابتكار وتطوير المحتوى بأساليب أكثر كفاءة وتأثيراً، مع الحفاظ على القيم المهنية والمصداقية.

ويأتي برنامج «ميديا إكس» ليجسد التزام مؤسسة دبي للإعلام بدعم رؤية دبي في ريادة الاقتصاد الرقمي، وإعداد كوادر إعلامية تمتلك المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الإعلام».