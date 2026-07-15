«سواعد الأمان» يعزز الدور المجتمعي للشباب

انطلقت النسخة الرابعة من برنامج «سواعد الأمان»، الذي ينظمه مجلس سفراء الأمان في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي على مدار 4 أسابيع، بهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم المجتمعي، من خلال برنامج تدريبي متكامل يسهم في بناء قدراتهم القيادية والمعرفية، وتأهيلهم ليكونوا سفراء فاعلين في نشر ثقافة الأمان ودعم جهود حماية المجتمع.

وانطلق البرنامج في مقر الإدارة العامة لأمن المطارات بحضور العميد عبدالرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العقيد فيصل الخميري، وعدد من الضباط، وبمشاركة أكثر من 45 سفيراً للأمان.

وقال العميد عبدالرحمن الشاعر: «تولي القيادة العامة لشرطة دبي الطلبة من مختلف المراحل اهتماماً بالغاً، عبر إشراكهم في مختلف البرامج والأنشطة التي تنفذها خلال العام، لما تعكسه من أثر إيجابي على المجتمع، وتعزيزها للأمن والأمان، ومساهمتها بشكل كبير في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة والوعي».