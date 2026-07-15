شرطة دبي تشارك في الدورة الـ 9 لمعرض الخدمة الوطنية للتوظيف

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات الدورة الـ 9 من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، الذي ينطلق اليوم ويستمر 3 أيام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو. وأكد العميد راشد ناصر، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في المعرض في إطار تعزيز صفوفها من خريجي برنامج مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، لما يتمتعون به من مواصفات متميزة في الالتزام والانضباط والجاهزية، نظراً لتأسيسهم على برامج استثنائية عالية المستوى والقيمة خلال خدمتهم في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأشار إلى أن شرطة دبي تشارك كل عام في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، واستطاعت أن توظف خلال السنوات الماضية خريجين أثبتوا قدرات عالية وكفاءة في القيام بالمهام الشرطية والعسكرية التي أوكلت إليهم، وبرزوا في الكثير من التخصصات والمجالات وفي مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، مبيناً أن شرطة دبي ستطرح هذا العام العديد من الوظائف لهم في معرض التوظيف، من أجل توفير الفرص لهم لخدمة وطنهم، وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

وأكد العقيد حمد بن دعفوس، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي أنهت كافة استعداداتها من أجل استقبال مجندي الخدمة الوطنية في منصتها بمعرض الخدمة الوطنية للتوظيف في مدينة إكسبو.

موضحاً أن شرطة دبي ستوفر عبر منصتها في المعرض أجهزة إلكترونية لتمكين الراغبين في الالتحاق بالعمل في شرطة دبي من التقديم للوظائف بطريقة ذكية عبر منصة التوظيف الذكية https://srs.dubaipolice.gov.ae.

وبيّن العقيد حمد بن دعفوس أن شرطة دبي ستطرح عبر المنصة الذكية وظائف على المستوى الجامعي ومستوى صف الضباط، وأن الراغبين في الالتحاق في شرطة دبي من مجندي الخدمة الوطنية ذات الصلة يجب أن تتوفر فيهم الشروط المعتمدة والمنشورة في الموقع الإلكتروني.