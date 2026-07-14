«دبي للصحافة» يعزز صناعة المحتوى الصوتي عبر «البودكاست العربي»

انطلقت، أمس، في دبي أعمال النسخة الثالثة من «برنامج البودكاست العربي»، ضمن سلسلة مبادرات «دبي للصحافة»، التي تهدف إلى دعم تطور القطاع الإعلامي وتعزيز قدرات المواهب العربية في مجالات الإعلام الجديد، وذلك بمشاركة نخبة من المؤسسات الإعلامية الرائدة وصنّاع البودكاست والخبراء المتخصصين في مختلف جوانب صناعة المحتوى الصوتي.

البرنامج يقدم تجربة تدريبية متكاملة تغطي مراحل صناعة البودكاست الاحترافي

ويأتي البرنامج، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الإعلامية ورواد المجال، بهدف تقديم تجربة تدريبية متكاملة تغطي مختلف مراحل صناعة البودكاست الاحترافي.

وتتضمن أجندة النسخة الثالثة من البرنامج، التي تمتد أعمالها على مدار ثلاثة أسابيع، جلسات تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتتناول مراحل تطوير فكرة البودكاست، وتحديد الجمهور المستهدف، وبناء الهوية، والإنتاج، والنشر، والتسويق، بما يمكّن المشاركين من تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع إعلامية متكاملة.

رؤية إعلامية

مريم الملا تتحدث خلال انطلاق النسخة الثالثة للبرنامج

وأكدت مريم الملا، مدير نادي دبي للصحافة، أن النسخة الثالثة من «برنامج البودكاست العربي» تشهد تطوراً نوعياً من حيث مستوى المشاركة وتنوع الخبرات المقدمة، بما يعكس تنامي الاهتمام بصناعة المحتوى الصوتي ودورها المتنامي في منظومة الإعلام الحديث.

وأوضحت أن عملية اختيار المنتسبين ركزت على معايير الجودة والشغف والجاهزية للتطور، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير على التسجيل، والذي تجاوز 250 طلباً، تطلب عملية دقيقة من الفرز والاختيار لضمان تقديم تجربة تدريبية عالية المستوى، انتهت باختيار 54 مشاركاً للمشاركة في البرنامج.

وأضافت أن البرنامج يواصل البناء على نجاحاته السابقة من خلال توسيع شبكة شراكاته مع مؤسسات عالمية متخصصة في صناعة البودكاست، بما يتيح للمشاركين فرصة الاستفادة من خبرات عملية متقدمة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع محتوى صوتي احترافية قابلة للوصول إلى مختلف المنصات.

وأكدت الملا أن هذه الجهود تأتي ضمن التزام نادي دبي للصحافة بمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع الإعلامي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً رئيسياً للتطوير والابتكار الإعلامي، عبر إعداد كوادر قادرة على إنتاج محتوى عربي منافس ومؤثر.

وداد كاهور

من جانبها أوضحت وداد كاهور، رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، أن برنامج البودكاست العربي 2026 سيستمر حتى نهاية يوليو الجاري في مقر نادي دبي للصحافة.

حيث سيعمل المشاركون على إعداد مشاريع بودكاست تخضع للتقييم من قبل نخبة من المتخصصين، لاختيار ثلاثة مشاريع فائزة سيتم تكريم أصحابها، بهدف تشجيع الأفكار المبتكرة ودعم تحويلها إلى مشاريع إعلامية ناجحة.

جلسات نوعية

وشهد اليوم الأول من البرنامج جلسة بعنوان «كيف يسهم البودكاست في تشكيل الوعي الجمعي المعاصر»، بمشاركة عدد من رواد المجال وصناع المحتوى، وهم جمال الملا من «بودكاست عرب كاست»، وصفية الشحي من «Vocast»، والدكتورة زينب الطائي من «بودكاست Rio & Zainab».

واستعرضت الجلسة التحول الذي شهده البودكاست من أداة إعلامية محدودة الانتشار إلى منصة معرفية مؤثرة تسهم في تشكيل الوعي المجتمعي، كما ناقشت أهمية الحوارات المعمقة في تقديم محتوى يتجاوز المعالجة السطحية لبعض أشكال الإعلام الرقمي، ويرتكز على الفكر والمعرفة والتحليل.

كما تناولت الجلسة كيفية تحقيق التوازن بين مواكبة التطورات الرقمية العالمية والحفاظ على الخصوصية الثقافية والهوية العربية، إضافة إلى معايير المسؤولية المهنية وضوابط الأمانة الأخلاقية والتوازن الفكري في إدارة بودكاست ناجح ومؤثر. وشهد اليوم الأول كذلك جلسة بعنوان «مدخل إلى البودكاست..

هندسة المفهوم وبناء الهوية»، قدمها شربل عيسى، مدير نجاح العملاء والمدرب المعتمد في منصة «Podeo»، حيث تناول خلالها الأسس التي تساعد على بناء مشروع بودكاست ناجح، بدءاً من صياغة الفكرة وتحديد الرؤية الاستراتيجية، وصولاً إلى اختيار الموضوعات المناسبة للجمهور المستهدف وبناء هوية مميزة للمحتوى.

عبدالرحمن المفلحي

وأوضح عبدالرحمن جمال المفلحي، إعلامي، وأحد المشاركين في البرنامج، أن الجلسات الأولى أتاحت فرصة للتعرف إلى تجارب متنوعة في صناعة المحتوى، مشيراً إلى أن النجاح في مجال البودكاست يرتبط بالاستمرارية وتطوير الهوية الخاصة بالمشروع.

وأضاف أنه يركز خلال فترة التدريب على بناء علامته الخاصة وإطلاق بودكاست يناقش قضايا الشباب وتحدياتهم، عبر حوارات هادفة تطرح وجهات نظر متعددة وتقدم محتوى يخدم المجتمع.

سلطان محمد

من جانبه، أعرب سلطان محمد، صانع محتوى رياضي، وأحد منتسبي البرنامج، عن تطلعه للاستفادة من خبرات المتخصصين والمشاركين، لافتاً إلى أن تنوع التجارب يمثل فرصة مهمة لتطوير مشاريع صوتية جديدة.

وكشف عن استعداده لإطلاق بودكاست رياضي يسلط الضوء على المواهب والفئات العمرية الناشئة في الرياضة الإماراتية، والعمل على إعداد حلقاته الأولى بالتزامن مع ختام البرنامج.

مريم الملا:

تركيز على معايير الجودة والشغف والجاهزية للتطور خلال اختيار المنتسبين

وداد كاهور:

المشاركون سيعدون مشاريع «بودكاست» يقيمها نخبة من المتخصصين