شرطة دبي تؤهّل 900 طالب وطالبة ضمن النسخة الثانية لـ«قادة أمن المستقبل»

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمبادرة «أمن المدارس» وبالتعاون مع مركز حماية الدولي، النسخة الثانية من برنامج «قادة أمن المستقبل»، ضمن فعاليات الدورات الصيفية التي تنظمها شرطة دبي، بهدف تعزيز الوعي الأمني لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم القيادية، وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة.

وأكدت الملازم مريم عيسى صنقور، رئيس مبادرة أمن المدارس بالنيابة، أن البرنامج استهدف 900 طالب وطالبة، وركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز الوعي بالتحديات الأمنية الراهنة، وتأهيل الطلبة للتعامل مع متغيرات المستقبل، وتنمية المهارات القيادية وتحمل المسؤولية.

وأوضحت أن البرنامج تضمن مجموعة من البرامج التعليمية والزيارات الميدانية إلى عدد من إدارات شرطة دبي، لتعريف الطلبة بمنظومة العمل الشرطي واختصاصات الإدارات المختلفة، إلى جانب تثقيفهم في مجالات الأمن الجنائي والسلامة المرورية وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

وشملت الزيارات الميدانية متحف شرطة دبي، ومركز الاتصال 901، ومركز الشرطة الذكي (SPS)، حيث تعرف الطلبة إلى الخدمات الشرطية الذكية، وآليات التواصل مع الجمهور، إضافة إلى التقنيات الحديثة التي تستخدمها شرطة دبي لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

واختُتم البرنامج بتكريم الطلبة المشاركين وتقديم الهدايا التذكارية لهم، تقديراً لتفاعلهم ومشاركتهم، وتشجيعاً لهم على مواصلة التعلم وتنمية مهاراتهم.