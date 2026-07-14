800 عامل يستفيدون من «ظلاً وأجراً» للوقاية من الإجهاد الحراري

واصل مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي تنفيذ مبادرة «ظلاً وأجراً» للأسبوع الرابع على التوالي في منطقة وادي الصفا «برج فرساي»، بالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة بمركز شرطة البرشاء، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمركز الصحي للشرطة، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، وشركة أبوالنجا للتطوير العقاري.

وشهدت المبادرة مشاركة أكثر من 800 عامل، حيث تضمنت توزيع المياه الباردة والوجبات والمظلات، إلى جانب تقديم إرشادات توعوية وصحية حول الوقاية من مخاطر الجهد الحراري، وتعزيز الممارسات الآمنة خلال العمل في فصل الصيف.

كما قدم المركز الصحي لشرطة دبي توعية للعمال حول أهمية الوقاية من الإجهاد الحراري، واتباع الإجراءات الصحية التي تسهم في الحفاظ على سلامتهم، بالتزامن مع تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر.

وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس المجلس، أن استمرار المبادرة للأسبوع الرابع يعكس حرص شرطة دبي وشركائها على دعم العمال وتعزيز الوعي بإجراءات السلامة خلال أشهر الصيف.

وقالت: «نواصل تنفيذ مبادرة ظلاً وأجراً إيماناً بأهمية الوصول إلى العمال في مواقع عملهم، وتقديم الدعم والتوعية التي تعزز سلامته».