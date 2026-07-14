22 مقيماً معتمداً في الابتكار ينضمون إلى كوادر شرطة دبي

أهّلت القيادة العامة لشرطة دبي 22 موظفاً من منتسبيها كمقيمين معتمدين في مجال الابتكار، بعد اجتيازهم متطلبات برنامج «شهادة الاعتماد الدولي في الابتكار (المستوى الثالث)»، الذي ينظمه مركز المعرفة والابتكار والتطوير، ليرتفع عدد الموظفين المعتمدين في هذا المجال على مستوى القوة إلى 28 موظفاً.

وشهد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، حفل تخريج الموظفين الـ22 في نادي الضباط، بحضور اللواء صالح مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الشيخ محمد بن عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من كبار الضباط.

وهنأ اللواء الدكتور أحمد زعل الخريجين، مؤكداً أن شرطة دبي تواصل الاستثمار في رأس المال البشري عبر تمكين الموظفين بالمعارف والمهارات العالمية التي تعزز قدراتهم في الابتكار واستشراف المستقبل، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في بناء مؤسسات حكومية رائدة.

وقال إن الابتكار أصبح منهج عمل وثقافة مؤسسية تسهم في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء ومواجهة التحديات وصناعة الفرص، مشيراً إلى حرص شرطة دبي على إعداد كوادر قادرة على تحويل الأفكار إلى مشاريع ومبادرات نوعية تحقق قيمة مضافة للمؤسسة والمجتمع.