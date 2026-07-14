«نسائية دبي» تطلق «أثر» و«نخبة الهمم» لتمكين الأسر والشباب

أعلنت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة بإدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية ضمن مبادرة «طموح»، إطلاق مجلسين مجتمعيين جديدين هما: مجلس «أثر» لأسر أصحاب الهمم تحت شعار «بأسر واعية نصنع أثراً مستداماً»، ومجلس نخبة الهمم الشبابي تحت شعار «همم تصنع الأثر.. ومستقبل يقوده التمكين»، وذلك في إطار مواءمة جهود الجمعية مع أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية دبي لأصحاب الهمم.

منصة متكاملة

ويأتي إطلاق المجلسين ليشكل منصة متكاملة تجمع بين دعم الأسر من جهة، وتمكين الشباب من أصحاب الهمم من جهة أخرى، عبر أطر استشارية وتطوعية تسهم في تحويل التجارب الواقعية إلى مبادرات مبتكرة تعزز جودة الحياة وترسخ قيم الدمج والاستدامة المجتمعية.

تصميم الحلول

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن إطلاق المجلسين يجسد رؤية الجمعية في جعل الأسرة والشباب من أصحاب الهمم في قلب عملية التنمية وصناعة القرار المجتمعي، مشيرة إلى أن التمكين الحقيقي يبدأ من إتاحة المساحة لهم للتعبير عن احتياجاتهم، والمشاركة في تصميم الحلول التي تمس واقعهم وتطلعاتهم.

جودة الحياة

ويهدف مجلس «أثر» لأسر أصحاب الهمم إلى تمكين الأسر معرفياً ونفسياً واجتماعياً، وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري، وبناء شبكة دعم مستدامة.

إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الأسر ذات التجارب الملهمة والجديدة، والمساهمة في تطوير المبادرات والخدمات الموجهة لهم، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة.

أما مجلس «نخبة الهمم الشبابي» فيسعى إلى تمكين الشباب من أصحاب الهمم من تطوير مهاراتهم القيادية والمجتمعية، وإشراكهم في صناعة القرار، وتعزيز مشاركتهم في تصميم المبادرات والحلول المبتكرة، بما يرسّخ ثقافة الابتكار والعمل التطوعي، ويعزز دورهم بوصفهم قادة مؤثرين في المجتمع.