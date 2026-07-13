شرطة دبي تدعو لمراقبة الأطفال قرب المسابح والشواطئ

أكدت إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي أهمية الإشراف المباشر والمستمر على الأطفال أثناء وجودهم بالقرب من أحواض السباحة أو الشواطئ خلال فترة الإجازة الصيفية، التي تشهد زيادة الإقبال على الأنشطة المائية، محذرة من أن غياب الرقابة ولو لفترة قصيرة قد يؤدي إلى حوادث غرق خطيرة.

وعي والتزام

ودعت الإدارة أولياء الأمور إلى عدم ترك الأطفال بمفردهم داخل المسابح أو بالقرب منها، أو على الشواطئ، وعدم الاعتماد على وسائل الطفو أو وجود المنقذين بديلاً عن المتابعة المباشرة، مع ضرورة اختيار أماكن السباحة الآمنة والالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية.

وأوضحت أن حوادث غرق الأطفال قد تحدث خلال ثوانٍ وبصمت، دون أن يلاحظ المحيطون بهم الخطر، ما يستوجب وجود شخص بالغ بالقرب منهم طوال فترة وجودهم في المياه.

وأكدت الإدارة أن الوقاية تبدأ بالوعي والالتزام بإجراءات السلامة، داعية الأسر إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الأطفال والاستمتاع بإجازة صيفية آمنة.