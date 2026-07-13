«إسلامية دبي»: 5511 شخصاً أشهروا إسلامهم خلال النصف الأول من 2026

سجل مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إشهار إسلام 5511 شخصاً من مختلف الجنسيات خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن برامجه الثقافية والمعرفية التي تعزز الحوار والتواصل الحضاري، وتعرّف بقيم الإسلام القائمة على التسامح والرحمة والتعايش.

وأكد جاسم محمد الخزرجي، مدير إدارة المركز، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح النهج الذي يتبناه المركز في بناء بيئة معرفية وثقافية تستوعب مختلف الجنسيات والثقافات، من خلال برامج توعوية وتعليمية تسهم في تعزيز الفهم الصحيح لقيم الإسلام، وترسخ جسور التواصل بين أفراد المجتمع.

وأوضح الخزرجي أن نتائج النصف الأول من العام تؤكد أهمية الاستثمار في المعرفة والحوار باعتبارهما من أبرز الوسائل لتعزيز التفاهم بين المجتمعات، مشيراً إلى أن المركز يواصل تقديم تجربة متكاملة تجمع بين التعليم والتثقيف والمتابعة للمسلمين الجدد.

ويقدم المركز منظومة من البرامج التعليمية والثقافية والاجتماعية، تشمل تعليم القرآن الكريم واللغة العربية، والدورات الشرعية والتثقيفية، إضافة إلى اللقاءات المجتمعية وبرامج المتابعة المستمرة، بما يدعم اندماج المسلمين الجدد في المجتمع، ويعزز استقرارهم المعرفي والاجتماعي، ضمن رؤية دبي لترسيخ قيم التسامح والتعايش وجودة الحياة.