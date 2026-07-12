شرطة دبي.. تطور منظومة الأمن البحري وتحقيق مؤشرات أمان بنسبة 100%

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني البحري، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدةً عالمياً في الأمن والسلامة وجودة الحياة، ويعزز ثقة المجتمع والزوار بالخدمات الأمنية.

جاء ذلك خلال تفقده مركز شرطة الموانئ ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة ورافق معاليه سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد سعيد المدحاني نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية، والعميد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ، والعميد أحمد محمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع معاليه على عرض حول مناطق اختصاص المركز الممتدة على طول سواحل دبي، والتي تضم 13 منطقة اختصاص تشمل ست مناطق بحرية وسبع مناطق ساحلية، إضافة إلى الجزر والقنوات المائية، بما يعكس حجم المسؤولية الأمنية في حماية المناطق الساحلية والبحرية بالإمارة.

واستعرض المركز أبرز مؤشرات الأداء والنتائج التشغيلية، حيث حقق نسبة 100 بالمائة في مؤشري الشعور بالأمان والشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98.6 بالمائة، وسعادة المتعاملين 92.3 بالمائة، إلى جانب تقديم 112 ألفاً و736 خدمة للمتعاملين، وتطبيق 205 اقتراحات تطويرية، وتنفيذ 10 دورات تدريبية تخصصية، والتعاون مع تسعة شركاء من مختلف الجهات.

واطلع معاليه على الخدمات المقدمة للجمهور، والتي تضمنت إصدار 82 ألفاً و706 تقارير للحوادث المرورية البسيطة، و18 ألفاً و495 تصريحاً للعمل الليلي، والرد على 1312 استفساراً عبر نظام إدارة علاقات المتعاملين، وإصدار 484 شهادة “لمن يهمه الأمر”، فيما بلغت نسبة إنجاز الخدمات عبر القنوات الذكية 99 بالمائة.

واستمع إلى شرح حول النتائج التشغيلية في المجال البحري، والتي شملت تأمين 51 فعالية بحرية و23 سباقاً بحرياً، وتنفيذ 11 حملة أمنية، وإصدار 156 تقريراً للسلامة البحرية و53 تقريراً أمنياً، والتعامل مع 143 حادثاً بحرياً، وتحرير 1313 مخالفة بحرية، بما يعكس جاهزية المركز في إدارة المنظومة الأمنية البحرية.

كما اطلع معاليه على المبادرات الأمنية والتوعوية التي ينفذها المركز، وفي مقدمتها مبادرة “شواطئ آمنة” الهادفة إلى تعزيز أمن الشواطئ والحد من الجرائم وحوادث الغرق والتصدي للظواهر السلبية، إلى جانب الحملات التوعوية التي استفاد منها أكثر من 1800 شخص، والحملات الأمنية المتخصصة لضبط الدراجات المائية واليخوت والمطاعم العائمة.

وفي ختام الجولة، أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالجهود التي يبذلها منتسبو مركز شرطة الموانئ، وما حققوه من نتائج نوعية في مجالات الأمن البحري وسرعة الاستجابة وجودة الخدمات وتعزيز الشراكات المؤسسية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدةً عالمياً في الأمن والسلامة وجودة الحياة، ويعزز ثقة المجتمع والزوار بالخدمات الأمنية المقدمة.