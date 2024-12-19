مناقشة خطط تأمين فعاليات رأس السنة في دبي

عقدت لجنة تأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2025 اجتماعها الثاني في قاعة الاجتماعات بحديقة دبي سفاري، برئاسة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالنيابة، بحضور عدد من مديري الإدارات ومراكز الشرطة، وممثلي لجنة تأمين الفعاليات من جميع الهيئات والمؤسسات في حكومة دبي.

وأكد اللواء سيف المزروعي أن احتفالية رأس السنة تعد من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، وباتت تحظى باهتمام عالمي، حيث أصبحت جميع وسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء على إمارة دبي، وتنقل احتفالاتها في مقدمة أخبارها أسوة بباقي العواصم العالمية المشهورة.

وباتت تتصدر تلك الأخبار معلنة بدء عام جديد بحلة جديدة من الإضاءة والتألق والألعاب، بحضور مئات الآلاف وملايين المشاهدين عبر مختلف وسائل الإعلام.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط عمل فريق لجنة تأمين فعاليات رأس السنة الميلادية، ومراجعة الخطة السابقة والعمل على تطويرها بما يتناسب مع تطور الحدث سنوياً، إضافة إلى مناقشة التحديات التي واجهت اللجنة في السنوات السابقة، وطرق التغلب عليها في السنة الجديدة.

كما ناقش المشاركون في الاجتماع مناطق وجود أفراد الجمهور من العائلات والأفراد القادمين لمشاهدة الاحتفالية السنوية والألعاب النارية، وتحديد مناطق الدخول والخروج، ومواقف السيارات، ومسار المواصلات من وإلى الحدث.

وأشاد اللواء سيف المزروعي بفريق لجنة تأمين الفعاليات، الذي يزداد تطوراً وانسجاماً كل سنة، وقد بدا ذلك واضحاً في الكثير من الفعاليات التي يديرها الفريق، والذي اكتسب خبرة كبيرة في هذا المجال.