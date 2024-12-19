«عصف ذهني» لتعزيز تصفير البيروقراطية في شرطة دبي

نظمت شرطة دبي ممثلة في مبادرة «على دربك»، جلسة عصف ذهني، لطرح الأفكار الإبداعية التي تخدم المشاريع الشرطية في مجال تصفير البيروقراطية الحكومية، وتحقق التطلعات المُستقبلية في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع، في إطار التزام القيادة العامة لشرطة دبي بتحقيق أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية.

وحضر جلسة العصف الذهني التي عُقدت في متحف المستقبل، شركاء المبادرة وهم مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة بترول الإمارات الوطنية – إينوك، وأدنوك للتوزيع، وأعضاء فريق العمل، والمستفيدين من المبادرة.

وكرم النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس فريق على دربك عدداً من المتعاملين والشركاء وفريق عمل المبادرة، والذين قدموا مقترحات وأفكاراً ساهمت في تحسين وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة من قبل الشركاء.

ونوه النقيب الكعبي بدور فريق العمل والشركاء والمستفيدين في إنجاح مشروع «على دربك»، قائلاً: عمل أعضاء الفريق بروح الفريق الواحد هو ما مكننا من تحقيق تغييرات كبيرة وملموسة ما نتج عنه تحقيق نتائج استراتيجية ملموسة على الصعيد المحلي والدولي والعالمي، خصوصاً في تصفير الإجراءات وتبسيط رحلة المتعامل، بهدف الارتقاء بالأداء إلى مستويات جديدة تواكب التطلعات وتعزز صدارة دبي في القطاع الأمني.

وأكد أن الإخلاص في العمل والرغبة في تحقيق النتائج الإيجابية هما الدافع لمواصلة هذا العمل، حيث استطاعت المبادرة بعد تطبيق التصفير من تقليص فترة تقديم الخدمة من 24 ساعة إلى دقيقتين، وخفض التكلفة على المتعامل من 1927 درهماً إلى 420 درهماً.

موضحاً حرص الفريق على بذل الجهود المضاعفة لتحقيق نتائج استثنائية تماشياً مع استراتيجية الحكومة في تصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، والارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية.