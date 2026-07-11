34 ألف مستفيد من رسائل «أجيال» التوعوية



واصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تنفيذ برنامج «أجيال» بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ووزارة التربية والتعليم، محققةً خلال العام الدراسي 2026-2025 أكثر من 34 ألف مستفيد عبر أكثر من 520 محاضرة توعوية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويعزز التكامل بين الأسرة والمدرسة في تنشئة الأجيال.

وحقق البرنامج خلال العام الدراسي 2026-2025 نتائج نوعية قدمها نخبة من الوعاظ والمحاضرين المتخصصين، فيما واصل البرنامج خلال عام 2026 توسيع أثره المجتمعي بتنفيذ ما يقارب 250 محاضرة، استفاد منها أكثر من 12 ألف مشارك، بما يعكس استدامة البرنامج واتساع حضوره في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.

وشهد البرنامج خلال العام الدراسي تطويراً شاملاً في محتواه التوعوي.