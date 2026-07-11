1839 استفساراً وطلب مساعدة قدمها السياح في دبي خلال 6 أشهر

تلقت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 1839 استفساراً وطلب مساعدة قدمها سياح من 118 جنسية، وذلك عبر قنواتها الإلكترونية الخمس المخصصة لهم.

وأكد المقدم محمد عبدالرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، الدائم على تعزيز التواصل مع السياح الواصلين إلى الإمارة، عبر قنوات التواصل الإلكترونية والذكية، وذلك في إطار تحقيق توجه حكومة دبي لجعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.

ولفت إلى أن أبرز قنوات التواصل التي توفرها الشرطة السياحية، تتمثل في خدمة «دعم السياح» المتوفرة على النسخة الحديثة من تطبيق شرطة دبي الذكي على أنظمة هواتف أيفون IOS، و«أندرويد» و«هاواوي».

وبيّن أن قناة التواصل الثانية تتمثل في الموقع الإلكتروني لشرطة دبي www.dubaipolice.gov.ae، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قناة التواصل الثالثة تتمثل في مراكز شرطة ذكية «SPS».

وأكد أن قناة التواصل الرابعة تتمثل في مركز الاتصال 901 المخصص للمكالمات غير الطارئة، فيما تتمثل القناة الخامسة في البريد الإلكتروني للشرطة السياحية TouristPolice@dubaipolice.gov.ae.