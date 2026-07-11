تأهيل مختبرات الأدلة الجنائية في دبي بأحدث الممارسات

بحثت شرطة دبي وبلدية دبي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وآلية تنفيذ زيارات ميدانية لمختبرات الأدلة الجنائية وعلم الجريمة بهدف الاطلاع على أحدث الممارسات والفحوصات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تأهيلها بأحدث الممارسات العالمية، واستكشاف فرص التعاون والتكامل بين المؤسستين بما يعزز استدامة جودة العمل، ويسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي في «دبي مدينة آمنة»، إلى جانب بحث الحلول المبتكرة التي تدعم تطوير منظومة العمل وترتقي بالأداء المؤسسي وتحقق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال العميد خبير أول راشد أحمد لوتاه، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وفداً من بلدية دبي برئاسة المهندسة هند محمود أحمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي، بحضور العميد خبير أول خالد حسين السميطي، نائب المدير العام للشؤون الفنية بالوكالة، والعقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، نائب المدير العام لشؤون الإدارة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ورحب العميد راشد لوتاه بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية فيما بينهما، لما لها من نتائج مثمرة تنعكس وتصب في مصلحة العمل المشترك.

وأكدت المهندسة هند محمود أحمد حرص بلدية دبي على تعزيز التكامل المؤسسي مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك من خلال التواصل المستمر وبحث سبل التعاون.