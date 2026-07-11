شرطة دبي تناقش مستجدات خطة التحول اللانقدي ومؤشر الاستدامة المالية

ترأس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، اجتماع مجلس الاستدامة المالية الثالث للعام الجاري، بحضور أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين والمعنيين بالشؤون المالية والإدارية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مستهدفات الاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، ورفع كفاءة إدارة الموارد بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي ورؤيتها المستقبلية.

واستهل المجلس أعماله باستعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، والاطلاع على ما تحقق من إنجازات في تنفيذها، إلى جانب مناقشة مستجدات خطة التحول اللانقدي، ومؤشر الاستدامة المالية، ونتائج برامج ترشيد الإنفاق خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلاً عن استعراض نتائج وخطة تنمية الإيرادات للعام الجاري، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

كما ناقش المجلس خريطة الطريق الخاصة بتطبيق الدليل الإرشادي لكفاءة الإنفاق وتحسين التكلفة الصادر عن الدائرة المالية، باعتباره إطاراً عملياً يهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية، ورفع كفاءة إدارة المصروفات، وتحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق، بما يدعم استدامة الأداء المالي ويرتقي بمستوى الكفاءة المؤسسية.