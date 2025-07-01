«إقامة دبي» تكرم مراكز «آمر» الأفضل أداءً وتُطلق جائزة «رواد الخدمة»

في خطوة تعبر عن التزام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بالتحسين المستدام لجودة الخدمات وتعزيز ثقة المتعاملين، كرمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي نخبة من مراكز «آمر» التي أثبتت تميزها في الأداء خلال الدورة التقييمية الأولى لعام 2024، بناءً على مؤشرات دقيقة شملت نتائج المتسوق السري، ومستويات سعادة المتعاملين، وكفاءة التعامل مع الشكاوى.

وشهد الحفل الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، إلى جانب عدد من مساعدي المدير العام والقيادات المعنية، حيث تم تسليم الشهادات والدروع التكريمية إلى خمسة مراكز تميّزت في أدائها، بما يعكس التزامها بمعايير التنافسية والابتكار في تقديم الخدمة.

وأكد المري، أن الاستثمار الحقيقي في تحسين الخدمات يبدأ من نافذة تقديمها الأولى، مضيفاً أن فكرة مراكز «آمر» هي ثمرة دراسة نُفذت في عام 2016، لتتحول في عام 2017 إلى نموذج تشغيلي واقعي أثبت نجاحه.

واليوم، وبعد مسيرة مليئة بالعمل الجاد والجهد المتواصل، نُكرّم رواد الخدمة الذين جسّدوا التميّز بواقع ملموس. إن هذا التكريم لا يأتي من فراغ، بل هو اعتراف بمستوى الأداء النوعي الذي تم تحقيقه.

وفي إطار منهجية تقييم ترتكز على الجودة والرضا وفعالية الاستجابة، تم اعتماد تصنيف مؤسسي لأداء مراكز «آمر»، يتضمن خمس فئات رئيسية: المركز المعتمد أو المقبول، المركز البرونزي، المركز الفضي، المركز الذهبي، والمركز البلاتينيوم، بما يعكس مستويات الأداء في مؤشرات الخدمة والتفاعل مع المتعاملين.

كما كرّمت الإدارة عدداً من الكفاءات ضمن فئات فردية، احتفاءً بتميّزهم في جوانب محورية من تجربة المتعامل.

وشملت الجوائز: القائد المتميز في إدارة تجربة العملاء، التميز في استقبال المتعاملين، الابتكار في خدمة العملاء، الإبداع في حل المشكلات، والتفاعل الشخصي المثالي، إلى جانب فئات أخرى سلطت الضوء على المهارات المهنية والإنسانية، واختُتمت بتكريم فئة «الجنود المجهولين».

وضمن فعاليات الحفل، تم الإعلان عن إطلاق جائزة رواد الخدمة لمراكز آمر النموذجية، وهي ليست مجرد وسام تقدير، بل أداة تقييم محورية تهدف إلى تحفيز المراكز على تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستدامة.

وصرّح العميد خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، أن مراكز آمر تمثل الامتداد الحقيقي لجهود الإدارة في تسهيل الوصول للخدمات، موضحاً أن انتشارها الجغرافي الواسع عبر 80 مركزاً موزعاً على مختلف المناطق.

وأوضح أن عدد المعاملات المنجزة منذ بداية هذا العام وحتى نهاية مايو بلغ 1,811,485 معاملة، فيما بلغ إجمالي المنجزة 2024 نحو 5,279,791 معاملة، شاملة معاملات تسوية أوضاع المخالفين.