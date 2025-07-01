شرطة دبي تُطلع «الدفاع المدني» على أنظمة الطائرات المسيّرة

جاء ذلك بحضور اللواء حارب الشامسي، نائب قائد عام شرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، والمقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي للذكاء الصناعي ومدير إدارة الرقابة والتفتيش في القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، والرائد علي سالم بن غليطة، رئيس قسم الاتصالات في القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، وعدد من الضباط وموظفي الطرفين.
واطلع الفريق راشد ثاني المطروشي على غرفة عمليات في مركز أنظمة الطائرات المسيّرة، وما تحتويه من منظومة «الدرون بوكس»، ودورها في تعزيز الأداء من خلال ضمان سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث، وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالمعلومات والبيانات التي من شأنها أن تدعم تقليل زمن الاستجابة المرورية والجنائية.