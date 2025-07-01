شرطة دبي تُطلع «الدفاع المدني» على أنظمة الطائرات المسيّرة

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، معالي الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، خلال زيارته إلى مركز أنظمة الطائرات المسيّرة في شرطة دبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور اللواء حارب الشامسي، نائب قائد عام شرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، والمقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي للذكاء الصناعي ومدير إدارة الرقابة والتفتيش في القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، والرائد علي سالم بن غليطة، رئيس قسم الاتصالات في القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، وعدد من الضباط وموظفي الطرفين.

واطلع الفريق راشد ثاني المطروشي على غرفة عمليات في مركز أنظمة الطائرات المسيّرة، وما تحتويه من منظومة «الدرون بوكس»، ودورها في تعزيز الأداء من خلال ضمان سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث، وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالمعلومات والبيانات التي من شأنها أن تدعم تقليل زمن الاستجابة المرورية والجنائية.

واستمع الفريق المطروشي إلى شرح حول جاهزية مركز أنظمة الطائرات المسيّرة في التعامل مع البلاغات المرورية والجنائية، وآلية التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لكي تكون مدينة دبي دائماً المدينة الأكثر أمناً وأماناً على مستوى العالم.

وفي ختام الزيارة، أشاد الفريق المطروشي بجهود القيادة العامة لشرطة دبي في مجال استخدام أحدث الأنظمة التقنية والتكنولوجيا الحديثة في تعزيز الأمن والأمان على مستوى إمارة دبي، والتقط برفقة معالي الفريق عبد الله خليفة المري وفريق مركز أنظمة الطائرات المسيّرة في شرطة دبي صوراً تذكارية بمناسبة الزيارة.