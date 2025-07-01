شرطة دبي و«الجمارك» تبحثان التنسيق الأمني

بحث الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، الشراكة الاستراتيجية بين جمارك دبي وشرطة دبي، وتعزيز التعاون وتطوير آليات العمل، واستعراض المبادرات التطويرية لرفع كفاءة التنسيق الأمني، وتبادل الخبرات.

وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن حماية المجتمع من المخاطر تمثل أولوية وطنية تتطلب تكامل وتكاتف الأدوار وتوحيد الرؤى، لتعزيز موقع دولة الإمارات ودبي الأكثر أماناً عالمياً والأفضل للعيش والعمل، مشيراً إلى العلاقة الوطيدة التي تربط جمارك دبي وشرطة دبي وجهودهما المخلصة والتزامهما بتطوير خطط العمل المشترك لحماية المجتمع.

وقال اللواء حارب محمد الشامسي: نحن سعداء بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الاستراتيجية الأمنية الفعالة في التصدي لتهريب المواد الممنوعة والخطرة، ونثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الجمارك على الحدود والمنافذ، مشيداً سعادته بكفاءة المنظومة الأمنية والرقابية».

واستعرض الجانبان جهود العمل التكاملي المؤسسي وتحديث قواعد البيانات الأمنية في مواجهة تهريب المواد الخطرة، والوقوف على أحدث التقنيات العلمية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تحليل سلوك المهربين.