10 ملايين درهم دعم «عيسى القرق الخيرية» للجنة الأسر المتعففة لدار البر

كشفت لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر عن تعاونها المستمر مع مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، والذي أثمر عن تحقيق إنجازات إنسانية بارزة منذ بدء الشراكة في عام 2011.

وأعلنت اللجنة مؤخراً عن استلام 6852 كرتوناً من الحليب بقيمة 470 ألف درهم، تبرعت بها المؤسسة بالتعاون مع إحدى شركات «المجموعة» ( القرق للتوزيع )، حيث تم توزيعها على الأسر المتعففة المسجلة لدى لجنة الأسر المتعففة بأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة، في إطار الدعم الغذائي المقدم لهذه الفئة.

وقال علي العاصي رئيس لجنة الأسر المتعففة بأم القيوين، إن هذه الشراكة تمتد لأكثر من عقد من الزمان، وقد تميزت بكونها نموذجاً يحتذى به في التعاون الخيري الذي يُسهم في تخفيف معاناة المحتاجين وتوفير الدعم اللازم لهم. وخلال فترة التعاون من عام 2011 إلى عام 2024، قدمت المؤسسة دعماً سخياً بمبلغ إجمالي 10 ملايين درهم.

وغطت هذه التبرعات احتياجات متعددة، شملت رعاية الأيتام وأسرهم، دعم المعاقين وأسرهم، تسديد فواتير الكهرباء والمياه، صيانة المنازل، التعليم، وتوفير المير الرمضاني، رسوم الإيجارات، بالإضافة إلى توفير مشروع الحقائب المدرسية.

ويعد هذا الدعم المستمر مع التركيز على التعليم، المير الرمضاني، وتوفير الحقائب المدرسية للطلبة المحتاجين، استفادة لعدد كبير من الأسر المتعففة والمحتاجين بمناطق الدولة المختلفة.

التزام إنساني

من جانبها قالت الدكتورة رجاء القرق رئيس مجلس الإدارة: إن تعاوننا وشراكاتنا الدائمة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية الشقيقة في الدولة، هو التزام منا بمسؤوليتنا المجتمعية والإنسانية، وحرصاً منا على إيصال المساعدات لمستحقيها وتغطية أكبر عدد من مناطق وإمارات الدولة وتعمل مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية منذ إنشائها في العام 2010 على تقديم مساعدات في مجالات متنوعة منها التعليمية والطبية ومشاريع الإسكان الخيرية وكفالة الأيتام والمسنين وبناء المساجد وغيرها من مجالات العمل الخيري والاجتماعي المختلفة.