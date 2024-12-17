اعتماد دولي لـ«أوقاف دبي» في إدارة الابتكار

نالت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي، شهادة المعهد العالمي لإدارة الابتكار «GIMI» ومقره أمريكا، كأفضل جهة وقفية حكومية مبتكرة، لتصبح بذلك أول مؤسسة وقفية في العالم تحصل على هذه الشهادة، وذلك بموجب اطلاع المعهد على استراتيجية الابتكار التي تتبناها «أوقاف دبي».

وتسلّم الشهادة علي المطوع الأمين العام لـ«أوقاف دبي» وفريق الابتكار وذلك في مقر المؤسسة بالقرهود، وتشكل الشهادة إنجازاً استثنائياً وغير مسبوق على المستوى العالمي تناله جهة وقفية.

وأشاد المعهد العالمي لإدارة الابتكار بنجاح (أوقاف دبي) في تنفيذ مشروعات وقفية مبتكرة، وحرصها الدائم على الابتكار في مجال الوقف، ما أسهم في رفع حجم الأصول الوقفية في الإمارة.

وعرضت المؤسسة عدداً من مبادراتها الوقفية المبتكرة أمام إدارة المعهد، ومنها مبادرة الوقف المبتكر، وهي نموذج صممه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لـ(أوقاف دبي) بهدف إتاحة الوقف لجميع فئات المجتمع والمؤسسات مهما كان حجمها (صغيرة، متوسطة، كبيرة) وعدم اقتصاره على أصحاب الثروات الكبيرة من خلال أي نوع من الأصول.

كما عرضت مشروع «وقف المطورين العقاريين» الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى دعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

وأعرب علي المطوع عن فخره بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل نجاحات دولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي والعمل الوقفي.

وقال إن هذا التكريم هو انعكاس لالتزام دبي ببناء منظومة وقفية متطورة تواكب استراتيجية الإمارة لتنمية الوقف الرامية إلى تعزيز التنوّع والتكافل المجتمعي للوقف وترسيخ مأسسته، وتدعم رؤية الدولة نحو الابتكار في جميع القطاعات، مشيراً إلى أن حصول المؤسسة على شهادة «GIMI» في المستوى الأول يعكس التزامها بتطبيق أرقى معايير الابتكار المؤسسي وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز دور الأوقاف في التنمية المستدامة.

وأكمل: الحصول على شهادة الابتكار العالمي «GIMI» يعني أن المؤسسة استوفت معايير الابتكار العالمية التي وضعها المعهد العالمي لإدارة الابتكار، وهذه الشهادة تعد اعترافاً دولياً بمستوى المؤسسة في إدارة الابتكار والتزامها بتطوير بيئة إبداعية مستدامة.