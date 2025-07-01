المجلس الأعلى للطاقة يناقش ترشيد الاستهلاك في 9000 مبنى حكومي

ترأس معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، الاجتماع التاسع والثمانين للمجلس، الذي عُقد افتراضياً.

وحضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من مروان بن غليطة مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

وتطرق اجتماع المجلس إلى المبادرات والبرامج المنفذة في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المباني الحكومية، حيث تم تطبيق العديد من الإجراءات لرفع نسبة الترشيد في أكثر من 9000 مبنى حكومي تماشياً مع هدف إمارة دبي في زيادة كفاءة التشغيل وتطبيق مواصفات المباني الخضراء في الإمارة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «استعرضنا مبادرات تجسد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، لترسيخ مكانة دبي كقطب رائد عالمياً في كفاءة الطاقة والاستدامة.

ولقد وضع المجلس خريطة طريق واضحة بما يتماشى مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، التي تهدف إلى خفض الاستهلاك بنسبة 30 % بحلول 2030، و50 % بحلول 2050، حيث نهدف لجعل المباني والمرافق الحكومية في دبي الأفضل عالمياً في أصول ترشيد الطاقة وجودة الحياة، حيث تقوم شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، بتوفير بيانات الاستهلاك وآليات إعادة تأهيل المباني لرفع كفاءة الصيانة والتشغيل.

ومن خلال إعادة تأهيل المباني، نحقق تقدماً ملموساً نحو أهدافنا بما يتماشى مع استراتيجيتي دبي للطاقة النظيفة والحياد الكربوني لإمارة دبي لعام 2050».

وقال أحمد بطي المحيربي: «خلال العشر سنوات الماضية تم تحديث الأنظمة في مجال تصميم وبناء المباني الخضراء وترشيد الاستهلاك في المباني الحكومية بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية لضمان كفاءة استخدام الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة».