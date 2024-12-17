90 رقماً مميزاً في مزاد «طرق دبي» 28 ديسمبر



تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي (90) رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات «AA-BB-K-O-T-U-V-W-X-Y-Z»، أبرزها الرقمان السوبر AA 21 ، BB 55 وذلك في المزاد العلني (117).

ويقام المزاد السبت 28 ديسمبر الجاري، ويبدأ التسجيل الاثنين 23 ديسمبر الجاري، بينما تجري وقائع المزاد في فندق (انتركونتيننتال فيستيفال سيتي دبي) الساعة 4:30 عصراً، ويمكن الاشتراك في المزاد والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، أو تطبيق (دبي درايف) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء، كما تجدر الإشارة إلى أن المقاعد ستكون محدودة وستمنح الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يفضل التسجيل المسبق في المزاد، مع العلم أن التسجيل سيكون كذلك متاحاً في قاعة المزاد ابتداءً من الساعة 2:00 ظهراً.

ويخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي.