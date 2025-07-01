«إسلامية دبي» تُقدّم 45 ألف درس في 721 مسجداً

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنظيم نحو 45 ألف درس ومحاضرة دينية خلال النصف الأول من عام 2025، توزعت على 721 مسجداً في مختلف مناطق الإمارة، واستفاد منها أكثر من 704 آلاف شخص من مختلف الفئات والجنسيات.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة أن هذه الأرقام تجسّد الجهود الميدانية المتواصلة للدائرة في نشر الوعي الديني وتعزيز الوسطية والاعتدال، مشيراً إلى أن الدروس والمحاضرات تشكّل ركيزة محورية في تحقيق الأهداف المجتمعية للدائرة، عبر نشر العلم الشرعي الصحيح، وتعميق الانتماء الوطني والهوية الإسلامية.

وأوضح المهيري أن هذه المحاضرات نُفّذت في إطار برنامج «نبراس»، الذي يعد أحد المبادرات التوعوية المنضوية تحت مظلة مبادرة «غراس الخير»، المبادرة المجتمعية الرائدة التي تم اعتمادها، بهدف دعم تحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33.

ويُسهم البرنامج في تعزيز المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، من خلال ترسيخ الوعي بالقيم المجتمعية السليمة لدى فئة الشباب، والتصدي للظواهر السلبية والأفكار الدخيلة بأساليب توعوية متوازنة، تُعلي من القيم الإنسانية وتحمي النسيج المجتمعي، بالاعتماد على وعي الشباب كركيزة لبناء أسر أكثر سعادة وترابطاً وتمسكاً بالهوية الوطنية.

برامج صيفية

من جهة أخرى، وضمن برامجها الصيفية الهادفة إلى صقل الشخصية الإيمانية وتعزيز القيم التربوية في نفوس الأجيال القادمة، أعلنت الدائرة عن انطلاق دورتها الصيفية المكثفة للفتيات لعام 2025، التي تُنظّم خلال شهر يوليو تحت شعار «صيف الآداب والأذكار»، لتأخذ المشاركات خلال إجازتهم الصيفية في رحلة معرفية ممتعة تمزج بين حفظ القرآن، وغرس الآداب، وحصاد الأذكار.

وتهدف الدورة إلى تقديم برنامج متكامل يجمع بين حفظ القرآن الكريم بمستوياته المتدرجة، وتعلّم متون علمية مختارة تشمل: الأربعين النووية، الآداب والأذكار، والأرجوزة الميئية، إلى جانب تنظيمها لورش تربوية وتثقيفية بعنوان «قيمي تحميني»، وفي إطار تفاعلي يواكب احتياجات الفتيات بمختلف أعمارهن.

وتُعقد الدورة يومياً من 1 إلى 31 يوليو 2025، من الساعة 8:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، في مجموعة من المواقع المنتقاة لتغطي مختلف مناطق إمارة دبي، منها مراكز مكتوم في الورقاء، ومساجد في الطوار، النهدة، القوز، البرشاء، وحتا.