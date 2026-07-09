شرطة دبي تدشن الجيل الثاني من دوريات «غياث» الذكية

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي ومجموعة الفطيم، الوكيل الحصري لشركة BYD في دولة الإمارات، الجيل الثاني من دوريات «غياث» الذكية، في خطوة تعكس التزامها بتبني أحدث التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والابتكارات العالمية في مجال تعزيز منظومة النقل الأمني الذكي، وبما يواكب توجهات إمارة دبي نحو الريادة في مجالات الأمن والاستدامة والتنقل الذكي.

وشهد التدشين معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وستيلا لي نائب الرئيس التنفيذي لشركة BYD، وعمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم، واللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي.

واللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وعدد من الضباط وموظفي الجانبين.

وتزامن التدشين مع توقيع القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة الفطيم، الوكيل الحصري لشركة BYD في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وقع المذكرة من طرف شرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي، ومن طرف مجموعة الفطيم السيد يوسف الرئيسي، مدير الشؤون الحكومية.

وتهدف المذكرة إلى تطوير الجيل الثاني من مركبات دوريات «غياث» بالاعتماد على مركبات DENZA B8 الهجينة القابلة للشحن، بما يجمع بين التقنيات الأمنية المتقدمة، وكفاءة الأداء، والاستدامة البيئية، ويسهم في دعم الدوريات الشرطية بمركبات ذكية أكثر تطوراً، تعزز سرعة الاستجابة، وترفع كفاءة العمليات الميدانية، وتواكب متطلبات العمل الأمني المستقبلي.

وأكد معالي الفريق عبدالله المري، أن شرطة دبي حريصة على تحقيق الريادة بين الأجهزة الشرطية في العالم، عبر تزويد منظومة عملها بأحدث التقنيات والمعدات المتطورة التي تسهم في تعزيز سلامة أفراد المجتمع وأمنهم.

مشيراً إلى أن الشراكة مع مجموعة الفطيم، وشركة BYD تسهم في تحقيق التطلعات في تطوير الجيل الثاني من دوريات «غياث» الذكية، وتعزيز أسطول قوة شرطة دبي بدوريات غياث الذكية، المُجهزة بأحدث التقنيات، والمصممة لتحقيق الأداء الأمني الأمثل في عملياتها الشرطية والأمنية.

وأضاف معاليه «أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي في إطار الحرص على توظيف الابتكار في تطوير حلول أمنية مستدامة، تدعم رؤية دبي المستقبلية، وتسهم في بناء منظومة نقل أمني أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة».