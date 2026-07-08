«إسلامية دبي» تمدد «غراس الصيف» حتى 23 يوليو

استجابة للإقبال المجتمعي الكبير الذي شهده برنامج «غراس الصيف»، ورغبةً في إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة من الفتيات للاستفادة من برامجه التربوية والمعرفية، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تمديد فترة تنفيذ برنامجها «غراس الصيف 2026» حتى 23 يوليو الجاري.

ويأتي هذا التمديد، امتداداً للنجاح المتواصل الذي يحققه البرنامج منذ انطلاقه قبل ثلاثة أعوام، حيث رسّخ مكانته كأحد أبرز البرامج الصيفية الموجهة للفتيات في إمارة دبي، واستطاع أن يحظى بتفاعل مجتمعي واسع، وثقة متزايدة من الأسر، بفضل ما يقدمه من محتوى متوازن، يجمع بين التربية والمعرفة، وتنمية الشخصية، في بيئة آمنة ومحفزة.

ويستهدف البرنامج الفتيات من مختلف الفئات العمرية، عبر منظومة متكاملة من الأنشطة والبرامج التي تجمع بين علوم القرآن الكريم، وترسيخ القيم الإسلامية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتنمية مهارات القيادة، والعمل الجماعي، والاعتماد على النفس، والمهارات اليدوية والإبداعية، إلى جانب المهارات الحياتية والاجتماعية، التي تسهم في إعداد شخصية متوازنة، وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

كما يمثل «غراس الصيف» نموذجاً عملياً لاستثمار أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية، من خلال توفير بيئة تربوية تحتضن المشاركات بروح الأسرة الواحدة، وتسهم في تعزيز ارتباطهن بالمجتمع والقيم الأصيلة، وذلك بإشراف فريق متكامل من المختصين والمشرفين والمتطوعين، الذين يعملون على تقديم تجربة تعليمية وتربوية ثرية، تجمع بين الفائدة والمتعة.

وأكدت شيخة سلطان المري مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية ومسؤولة البرنامج، أن قرار تمديد البرنامج، جاء استجابةً للطلب المتزايد من أولياء الأمور، وما لمسته الدائرة من تفاعل كبير مع فعالياته منذ انطلاقه، الأمر الذي يعكس الثقة المجتمعية المتنامية في البرامج النوعية التي تقدمها الدائرة لبناء الإنسان وتنمية قدراته.