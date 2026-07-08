محاكم دبي تقيّم مخرجات برنامج مسرعات رواد الابتكار القضائي

عقدت محاكم دبي جلسة تقييم لمخرجات برنامج مسرعات رواد الابتكار القضائي، ضمن مشروع دعم منظومة الابتكار ومحفظة المشاريع الابتكارية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، وتمكين الموظفين من تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق تسهم في تحسين الخدمات القضائية، وتسريع الإجراءات، والارتقاء بجودة تجربة المتعاملين.

وجاءت الجلسة بهدف تقييم الأفكار والمشاريع المطروحة ضمن البرنامج، ومراجعة مدى ارتباطها بالتحديات الواقعية في بيئة العمل القضائي، إلى جانب قياس جاهزيتها للتطوير والتنفيذ، ومدى قدرتها على تقديم قيمة مضافة للعمليات والخدمات في محاكم دبي.

ويعد برنامج مسرعات رواد الابتكار القضائي منصة متخصصة لتعزيز الإبداع والتعاون داخل محاكم دبي، من خلال تمكين المشاركين من التعرف إلى منهجيات الابتكار وأساليب العمل المبتكرة، وتطبيقها على تحديات حقيقية تواجه القطاع القضائي، بما يسهم في تحويل التحديات إلى فرص وحلول قابلة للتنفيذ.

وشهد البرنامج، الذي امتد على مدار 3 اشهر، مشاركة 16 موظفاً ضمن 3 فرق عمل، تلقوا 54 ساعة تدريبية تضمنت 4 ورش عمل تخصصية، و6 جلسات توجيه وإرشاد، واختتمت ب 3 عروض تقييمية أمام لجنة التقييم، بما اسهم في رفع جاهزية الأفكار وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.

وتضمنت جلسة التقييم استعراض مخرجات البرنامج، وما قدمته الفرق المشاركة من أفكار ابتكارية، ونماذج عمل، ومفاهيم أولية للحلول المقترحة، وخطط تنفيذية تستهدف معالجة تحديات محددة ضمن بيئة العمل القضائي. كما ركزت الجلسة على مناقشة قابلية تطبيق هذه الحلول، ومدى انسجامها مع احتياجات المحاكم والمتعاملين، وإمكان دمجها ضمن خطط العمل التشغيلية ذات الصلة.

وأسفرت جلسة التقييم عن اختيار أفضل المشاريع وفق معايير شملت وضوح المشكلة، والقيمة المقترحة، وابتكارية الحل، وجودة العرض.

وأكدت محاكم دبي أن البرنامج يأتي ضمن توجهها نحو تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، وتحفيز التفكير الإبداعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات القضائية، ورفع كفاءة الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وأسهم البرنامج في تطوير حلول ابتكارية لمعالجة تحديات واقعية في القطاع القضائي، ودعم تنفيذ توجهات الذكاء الاصطناعي في محاكم دبي، تعزيز التعاون بين الإدارات المشاركة، بما يرسخ ثقافة الابتكار المؤسسي ويعزز جاهزية المشاريع للانتقال إلى مراحل التنفيذ.