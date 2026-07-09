من الهدر إلى الاستفادة.. خطوات بسيطة لمجتمع أكثر استدامة

تبدأ الاستدامة من التفاصيل الصغيرة، التي نمارسها في حياتنا اليومية، ومن بين هذه التفاصيل تبرز أهمية الاستخدام الأمثل للموارد داخل المنزل، فكل ما نستهلكه من مواد ومنتجات وطاقة ومياه يمثل جزءاً من منظومة متكاملة، تسهم في تعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة.

ومع التطور الذي تشهده دبي في مختلف المجالات أصبح تبني السلوكيات المستدامة مسؤولية مشتركة، يشارك فيها الجميع، حيث يمكن لكل أسرة أن تسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة، من خلال ممارسات بسيطة، تبدأ من داخل المنزل، وتنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع والبيئة.

وتبدأ رحلة الاستفادة من الموارد بالشراء الواعي والتخطيط المسبق للاحتياجات الفعلية للأسرة، فشراء الكميات المناسبة وتجنب الاستهلاك المفرط يساعدان على الحد من الهدر، والاستفادة القصوى من المنتجات والمواد المختلفة، سواء كانت مواد غذائية أو مستلزمات منزلية أو أدوات استهلاكية.

كما أن حسن تنظيم المواد وتخزينها بطريقة صحيحة يسهم في المحافظة عليها لفترات أطول، ويقلل من فقدانها أو تلفها قبل الاستفادة منها. ويعد التخطيط للاستهلاك وإدارة الاحتياجات المنزلية من الممارسات التي تساعد الأسر على تحقيق التوازن بين الراحة والاقتصاد والاستدامة.

ومن الجوانب المهمة أيضاً إعادة الاستفادة من العديد من المواد والأدوات، التي قد لا تكون هناك حاجة مباشرة لها؛ فالكثير من الأثاث والأجهزة والملابس والكتب والمستلزمات المنزلية يمكن إعادة استخدامه أو التبرع به، ليستفيد منه الآخرون بدلاً من التخلص منه.

الأمر الذي يحقق قيمة مجتمعية وإنسانية، ويعزز ثقافة المسؤولية المشتركة، كما يسهم فرز المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل الورق والكرتون والبلاستيك والمعادن، في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة والاستفادة من الموارد بطريقة أكثر كفاءة.

ويمكن للأسرة تبني هذه الممارسة بسهولة من خلال تخصيص أماكن مناسبة لجمع هذه المواد قبل تسليمها إلى الجهات أو المبادرات المخصصة لذلك.

ولا يقتصر مفهوم الاستفادة من الموارد على المواد المادية فقط، بل يشمل كذلك الاستفادة المثلى من المساحات المنزلية، فالاحتفاظ بكميات كبيرة من المواد غير المستخدمة أو تخزين المقتنيات دون حاجة فعلية قد يؤدي إلى هدر المساحات، وإضعاف كفاءة استخدامها، فضلاً عن تأثيره في التنظيم والنظافة العامة داخل المنزل.

كما تمثل المناسبات الموسمية والأعمال المنزلية الدورية فرصة مناسبة لمراجعة المقتنيات، وإعادة ترتيب الأولويات والاستفادة من المواد غير المستخدمة بصورة أكثر فاعلية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول، وتقليل الهدر.

ويلعب الأبناء دوراً محورياً في ترسيخ هذه الثقافة، حيث يمكن للأسرة غرس قيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في نفوسهم، من خلال الممارسات اليومية البسيطة، مثل المحافظة على الممتلكات، وترشيد الاستهلاك، وإعادة الاستخدام.

والمشاركة في المبادرات البيئية والمجتمعية، فكل سلوك إيجابي يتعلمه الأبناء داخل المنزل يمكن أن يتحول مع الوقت إلى عادة مستدامة، تسهم في بناء وعي مجتمعي أكثر مسؤولية.

وفي إطار رؤية دبي نحو بناء مدينة أكثر استدامة وجودة للحياة تمثل المشاركة المجتمعية في المحافظة على الموارد وتعظيم الاستفادة منها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

فالاستدامة لا تتطلب دائماً مشاريع كبيرة أو استثمارات ضخمة، بل تبدأ من قرارات يومية بسيطة نتخذها داخل منازلنا، عندما نحول الهدر إلى فرصة، والموارد إلى قيمة، والممارسات الصغيرة إلى أثر إيجابي مستدام، يعود بالنفع على المجتمع بأكمله.

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان