محمد المري: تتويج «إقامة دبي» ثمرة مسار مؤسسي يركز على الإنسان

أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن تتويج «إقامة دبي» بجائزة أفضل «تجربة مدينة رقمية» ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية عن «تنظيم العمالة المساعدة»، يمثل ثمرة لمسار عمل مؤسسي يرسخ مكانة دبي في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تركز على الإنسان وتواكب تطلعات المستقبل.

وثمن معاليه دعم القيادة الرشيدة المستمر لمسيرة تطوير الخدمات الحكومية وترسيخ نموذج دبي في تقديم تجارب رقمية متكاملة واستباقية.وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس ريادة إقامة دبي في تحويل التحول الرقمي إلى أثر ملموس، مؤكداً أن السمعة لا تُبنى بما يُقال عن الخدمات، بل بما يلمسه المتعامل من سهولة وثقة وكفاءة في كل تجربة. كما ثمّن جهود الشركاء في النجاح.

مؤكداً أن تكامل الأدوار الحكومية أسهم في تحويل رحلة استقدام العمالة المساعدة إلى تجربة رقمية موحدة وأكثر كفاءة.وأشار معاليه إلى أن هذا التتويج يمثل مسؤولية جديدة لمواصلة تطوير خدمات أكثر وضوحاً وسلاسة واستباقية، وتعزيز ثقة المتعاملين بمنظومة دبي الحكومية، وترسيخ دور إقامة دبي كجهة تقود الابتكار الخدمي وتحول التكامل الرقمي إلى قيمة مستدامة للمجتمع.