1200 منتسبة في برنامج صيفي لـ «إسلامية دبي»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي انطلاق فعاليات موسم «غراس الصيف 2026» الذي تنظمه بمشاركة نحو 1200 منتسبة، في برنامج صيفي يهدف إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات، وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية، من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي.

وتقام فعاليات البرنامج في ستة مراكز تابعة للدائرة، تشمل: المزهر الثقافي الإسلامي، أم الشيف الثقافي الإسلامي، مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بالورقاء، مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بند الشبا (4)، ند الشبا للنساء، ومركز حتا المجتمعي، بما يتيح الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدات في مختلف مناطق إمارة دبي.

ويقدم البرنامج باقة متنوعة من الأنشطة القرآنية، والبرامج الثقافية، والورش المهارية، والأنشطة التفاعلية، والمسابقات التحفيزية، بما يسهم في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، وصقل المواهب، وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي، إلى جانب استثمار أوقات الإجازة الصيفية في برامج هادفة تثري معارف المشاركات وتنمي قدراتهن.