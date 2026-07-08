56 % توسيع الطاقة الاستيعابية لـ7 استراحات للشاحنات في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توسعة الطاقة الاستيعابية في 7 استراحات مخصصة للشاحنات في مناطق متفرقة من الإمارة، من خلال إضافة 364 موقفاً، بزيادة تبلغ 56%، ليصبح إجمالي عدد المواقف فيها 1007 مواقف للشاحنات.

وشملت أعمال التوسعة زيادة عدد مواقف الشاحنات في كل من استراحة الروية الثانية بزيادة 107 مواقف، واستراحة لهباب الثانية بزيادة 90 موقفاً، واستراحة لهباب الأولى بزيادة 47 موقفاً، واستراحة الطي بزيادة 18 موقفاً.

واستراحة الروية الأولى بزيادة 15 موقفاً، واستراحة مدينة هند الثانية بزيادة 27 موقفاً، فيما تتواصل أعمال التوسعة في استراحة ند الحمر بزيادة 60 موقفاً وهي قيد الإنجاز حالياً.

وقال حسين البنّا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة : «تلعب استراحات الشاحنات دوراً رئيساً في تعزيز السلامة والانسيابية المرورية على الطرقات، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي.

وذلك عبر الحد من الوقوف العشوائي للشاحنات على الطرق الرئيسة خلال أوقات حظر حركة الشاحنات، وبالتالي تحسين تجربة مستخدمي الطريق وِفق أفضل الممارسات العالمية. إلى جانب دورها في رفع مستوى الراحة للسائقين والحد من الإجهاد المرتبط بالقيادة لمسافات طويلة.

كما تسهم هذه التوسّعات في تعزيز بيئة عمل آمنة لسائقي الشاحنات، من خلال توفير مرافق خدمية متكاملة تلبّي احتياجاتهم اليومية أثناء فترات الراحة، بما يشمل خدمات الإيواء، والمطاعم، والمتاجر، ومحطات الوقود، إضافة إلى خدمات صيانة المركبات الثقيلة والإطارات».

وأكد البنّا على أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية متكاملة لتوسيع شبكة مرافق الشاحنات، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومرنة، تعزز كفاءة حركة البضائع، وتدعم النمو الاقتصادي في الإمارة.

مشيرةً إلى أن عدد الشاحنات المستفيدة من الاستراحات في دبي، يتجاوز 150 ألف شاحنة شهرياً، وذلك بمعدل 400 ألف رحلة يومية في إمارة دبي، مما يعكس حجم الطلب المتزايد على هذه الاستراحات، وأهميتها في دعم حركة الشحن والنقل البري على مستوى الإمارة.

كما أشار حسين البنّا إلى أن الهيئة أنجزت مؤخراً 14 استراحة للشاحنات من إجمالي 16 استراحة، تتوزّع على ستة مواقع حيوية وشوارع استراتيجية ومناطق لوجستية تجذب عدداً كبيراً من الشاحنات بصورة يومية، هي: شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وشارع دبي حتا، وشارع دبي العين، وشارع جبل علي لهباب، وشارع العوير.

وتعتمد الهيئة في تطوير استراحات الشاحنات على أفضل الممارسات العالمية في تخطيط مرافق النقل والخدمات اللوجستية، بما يضمن توفير بيئة تشغيلية منظمة تدعم حركة الشحن البري وتقلّل من الازدحام المروري في المناطق الحضرية، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام شبكة الطرق في الإمارة.

وبين البنّا أن هذه الاستراحات تنظم حركة الشاحنات خلال فترات حظر مرور الشاحنات على بعض الطرق الرئيسة والحالات الطارئة التي تستوجب الوقوف الإجباري للشاحنات، من خلال توفير مواقع آمنة ومخصصة لانتظار الشاحنات حتى أوقات السماح بالمرور، بما يعزز الانسيابية المرورية ويحد من ظاهرة الوقوف العشوائي للشاحنات على جوانب الطرق وفي المناطق الحضرية والسكنية والصناعية.

خطة

وتُعدّ حركة وسلامة الشاحنات في الإمارة جزءاً رئيساً في استراتيجية السلامة المرورية، حيث يتم وضع العديد من الخطط المتعلقة بالشاحنات ضمن الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية، والتي تمتد من العام 2026 إلى 2033.

وتهدف إلى تقليل معدلات الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن حوادث الطرق مقارنةً بأفضل الدول على مستوى العالم في مجال السلامة المرورية.

وسيتم أيضاً تنفيذ عدد من المبادرات التوعوية والتفتيشية لسائقي الشاحنات ومستخدمي الطرق ومن أهمها: تنظيم حملات توعوية على مدار العام، والتي تشمل مناطق تجمُّع الشاحنات مثل رأس الخور وجبل علي والهباب وامتداد شارعي الشيخ محمد بن زايد وشارع اليلايس والتنسيق بشكل مستمر مع موانئ دبي العالمية وإطارات كونتيننتال في منطقة جبل علي، والتي ركّزت على ثلاثة مواضيع، وهي توجيه النصائح والإرشادات التوعوية للسائقين.

والفحص الفني لسلامة الإطارات وأبرز نقاط السلامة المرورية في الشاحنة، والالتزام باشتراطات السلامة المرورية أثناء التحميل والتفريغ والقيادة داخل منطقة جبل علي، وإعداد وإصدار كتيّبات وأفلام توعوية موجّهة لسائقي الشاحنات أو لسائقي المركبات الخفيفة ذات الصلة بحوادث الشاحنات.

وتحديث وإصدار كتيّب «دليل سلامة الشاحنات» بأربع لغات، لتمكين أكبر عدد من سائقي الشاحنات من مختلف الجنسيات من الاستفادة منه، حيث يتضمن إرشادات السلامة الخاصة بسائقي الشاحنات، وأبرز المخالفات، ومواقع استراحات الشاحنات.

وتكثيف نطاق عمل وحدات الرقابة على المركبات الثقيلة وبالاستعانة بأفراد شرطة دبي المعارين بتنفيذ عمليات التفتيش والرقابة على السلامة الفنية ومدى صلاحية المركبات الثقيلة والشاحنات ومركبات النقل للسير على الطرقات في إمارة دبي، حيث تستهدف هذه العمليات تنفيذ حملات بصورة دورية على 7 شوارع وطرق رئيسة في الإمارة.