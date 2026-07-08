ملتقى المدربين يعزز جاهزية الكوادر البشرية في شرطة دبي

نظّمت الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي ملتقى المدربين الخامس تحت شعار «جاهزية مستدامة.. ومدرب يصنع الفرق»، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطوير المنظومة التدريبية، والارتقاء بكفاءة المدربين، ليسهموا بخبراتهم ومكتسباتهم المعرفية في تعزيز جاهزية الكوادر البشرية الإدارية والميدانية للتعامل مع مختلف الظروف والأزمات الطارئة.

وحضر الملتقى، العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العميد الدكتور جاسم محمد حسن، والعميد الدكتور خبير حمدان الغسيه مدير مركز استشراف المستقبل.

والعقيد سليمان العامري، مدير إدارة تصميم وتطوير البرامج في الإدارة العامة للتدريب، وعدد من كبار الضباط، إلى جانب نخبة من المدربين والمتخصصين في مجالات التدريب واللياقة والصحة.ويأتي تنظيم المُلتقى ليشكل منصة معرفية وتفاعلية تجمع المدربين والخبراء لتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز أواصر التعاون بينهم، بما يُسهم في تطوير أساليب التدريب.