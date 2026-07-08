إجراءات للحد من هدر الكهرباء والمياه في دبي

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين من القطاع السكني إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة قبل سفرهم، للمحافظة على كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه حتى أثناء غيابهم، وضمان التدخل المبكر والحد من الهدر في كل الأوقات ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمات الهيئة الرقمية لمتابعة استهلاك الكهرباء والمياه عن بُعد أثناء سفرهم في الإجازات الصيفية، واكتشاف أي تغيرات غير اعتيادية في وقت مبكر.

يأتي ذلك في إطار حملتها التوعوية الصيفية السنوية تحت شعار «استمتع بأجواء مستدامة هذا الصيف»، حيث أكدت الهيئة أن خاصية «خارج المنزل»، المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي، تمنح المتعاملين راحة البال أثناء السفر.

حيث تتيح لهم متابعة استهلاك الكهرباء والمياه من أي مكان في العالم، من خلال تقارير ورسوم بيانية يومية وأسبوعية تصل إلى بريدهم الإلكتروني، بما يساعدهم على رصد أي تغيير في الاستهلاك واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.

وأوصت الهيئة المتعاملين بإجراء استباقية، تشمل إغلاق مصدر المياه الرئيسي، وفحص التوصيلات الداخلية، والاستعانة بفني مؤهل لإجراء الصيانة الدورية لأنظمة الكهرباء والمياه عند الحاجة.

ونصحت الهيئة بفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية وعدم تركها في وضع الاستعداد، وتنظيف مرشحات التكييف بصورة دورية، وإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ للحفاظ على كفاءة التبريد، إضافة إلى استخدام سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية.

وحثت الهيئة المتعاملين على فحص الخزانات والصنابير وسخانات المياه والتوصيلات الداخلية بصورة دورية، وإصلاح أي تسرب فور اكتشافه .

و توفر الهيئة خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، لإرسال إشعارات آنية عند رصد زيادة غير اعتيادية في استهلاك المياه بعد العداد.