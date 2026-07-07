«مهندس السفينة» دورات صيفية لتدريب الطلبة على المهارات العملية

قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بزيارة للبرنامج الصيفي «كلنا ربان» الذي يُقام في منطقة الخوانيج الثانية، بمبادرة شخصية من غانم المهيري، وهي عبارة عن إقامة دورات صيفية بعنوان «مهندس السفينة» يشارك فيها طلاب المدارس الذين تراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، ضمن المبادرة المجتمعية «كلنا ربان».

وتهدف إلى تدريب «الربابنة الصغار» على مهارات عملية أساسية في مجالات الصيانة والمهارات اليدوية، ما يعزز مفهوم الاعتماد على النفس لديهم ويمنحهم شعوراً بفرحة الإنجاز، وتمتد الدورة لمدة أسبوعين.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بالمبادرة، مؤكداً على أهمية تبنّي ودعم مثل هذه المبادرات من قبل الجهات المعنية في الدولة، لما لها من تأثير كبير وإيجابي على الشباب، والمحافظة عليهم من وشغل أوقات فراغهم بما ينفعهم ويبعدهم عن شبح الانحراف، إضافة إلى أنها تكسبهم مهارات هم بحاجة إليها في حياتهم العملية، وتعلمهم كيفية الاعتماد على أنفسهم.

وقام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بجولة بين عدد من الورش التدريبية التي يضمها البرنامج، استمع خلالها لشرح قدمه غانم المهيري، حول طريقة تدريب الطلاب على اكتساب المهارات في كيفية تصليح الأجهزة الكهربائية والسباكة الصحية والنجارة، وغيرها من الأساسيات الموجودة في كل منزل، وصقل تلك المهارات بالتدريب العملي خلال الدورة.

من جانبه قال غانم المهيري، إن برنامج «كلنا ربان» مبادرة مجتمعية ومهنية تستهدف الطلبة من عمر 10 إلى 18 عاماً، ويهدف إلى غرس شغف العمل اليدوي وروح الإبداع عبر تدريبهم على مهارات الصيانة المنزلية الأساسية، وتعزيز مفاهيم الاعتماد على النفس، وتقدير قيمة العمل اليدوي، واستثمار أوقات الفراغ بمهارات مفيدة تعود على أبناء الوطن بالنفع والفائدة، وبما يعزز مفهوم الاعتماد على النفس لديهم ويمنحهم شعوراً بفرحة الإنجاز.