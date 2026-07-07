«كهرباء دبي» توظّف الذكاء الاصطناعي المُساعد عبر منصاتها الرقمية

تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي المُساعد (Agentic AI) في الخدمات والعمليات الحكومية، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن دمج هذه التقنية عبر عدد من منصاتها الرقمية، تشمل الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وتطبيق المكتب الذكي للموظفين، ولوحات البيانات ومنصات داخلية أخرى.

ويركز التطبيق في مرحلته الأولى على تصميم الخدمات، وتجربة المتعامل الرقمية، ومراقبة جودة التجربة، ومركز التميز لاختبار الأنظمة الرقمية، بما يعزز مكانة الهيئة بين الجهات الخدماتية السباقة عالمياً في التطبيق العملي المتقدم للذكاء الاصطناعي المُساعد.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة «تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية نحو إعادة صياغة الخدمات الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي، عبر الانتقال من نماذج التفاعل الرقمي التقليدية إلى منظومة خدمات متكاملة ومتصلة بمنصات الذكاء الاصطناعي العالمية، بما يرفع الكفاءة، ويُسرّع الإنجاز، ويعزز جودة التجربة الرقمية للمتعاملين والمعنيين».

وأكد معاليه أن الهيئة تواصل التوسع المدروس في هذه التقنيات وفق أعلى معايير الحوكمة والأمن والخصوصية، دعماً لمستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 ومئوية الإمارات 2071.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لنهج الهيئة الاستباقي في استشراف الأولويات الوطنية وتحويلها إلى تطبيقات عملية ذات أثر مباشر في الخدمات والعمليات، بعد أن أسست مبكراً البنية التقنية والرقمية اللازمة لهذا التحول، ما مكّنها من تفعيل قدرات الذكاء الاصطناعي المُساعد فور الإعلان عن التوجهات الحكومية الجديدة.