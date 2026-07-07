محاكم دبي تستعرض تجربة تسوية منازعات بناء المنازل

استقبلت محاكم دبي معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والوفد المرافق له، خلال زيارة إلى مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين، اطلع خلالها معاليه على آليات عمل المركز، ومسارات قيد المنازعات وتسويتها، ودوره في توفير مسار عدلي متخصص وسريع لمعالجة المنازعات المرتبطة بعقود بناء وصيانة منازل المواطنين.

وكان في استقبال معاليه القاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، وإبراهيم علي الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، وعيسى محمد تميم، مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، وسلطان نصيب، مدير مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين. وتضمنت الزيارة جولة ميدانية شملت مكتب الاستقبال.

وغرف تسوية المنازعات، وقاعة جلسات اللجنة المختصة بالفصل في منازعات بناء منازل المواطنين، إلى جانب مكاتب الموظفين، وقاعة الاجتماعات التي شهدت عرضاً مرئياً حول المركز، وحواراً مفتوحاً حول تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وأكد القاضي عمر ميران أن زيارة معالي مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والوفد المرافق له، تعكس أهمية التكامل الحكومي في تطوير الخدمات العدلية المتخصصة، ولا سيما في الملفات ذات الطبيعة التعاقدية والفنية التي تمس استقرار الأسر المواطنة، وتحافظ على حقوق الأطراف، وتدعم جودة الحياة في الإمارة.

وقال: «إن مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين يمثل نموذجاً متخصصاً في التعامل مع نوعية من المنازعات التي تتطلب سرعة في المعالجة، ودقة في الإجراءات، وتكاملاً بين الخبرات القانونية والفنية. فهذه الملفات ترتبط بمشاريع سكنية تمس حياة الأسر واستقرارها، ولذلك تحرص محاكم دبي على توفير مسار واضح ومرن يوازن بين حماية الحقوق، وتشجيع التسوية الودية، وتسريع الوصول إلى حلول عملية».