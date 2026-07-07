شباب دبي يطورون مشاريع المستقبل عبر «مختبر قادة الاستدامة»

أطلقت بلدية دبي، بالشراكة مع مجلس دبي للشباب، مختبر قادة الاستدامة خلال ورشة تفاعلية نظمتها البلدية، ليشكل منصة مبتكرة تتيح للشباب تحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات حضرية بالشراكة مع الدائرة، والمشاركة في تصميم الحلول وتطوير المشاريع المختارة وقيادتها والإشراف على تنفيذها، بما يعزز دورهم كونهم شركاء فاعلين في صناعة مستقبل المدينة.

ويأتي إطلاق المختبر في إطار التزام البلدية بترسيخ التصميم التشاركي، وتحفيز الابتكار الحضري والاجتماعي، وتمكين الشباب من الإسهام في ابتكار حلول عملية ومستدامة للتحديات الحضرية والبيئية.

وجاء إطلاق المختبر بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي.

ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إلى جانب عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وخالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وعدد من القيادات والمسؤولين والشباب المشاركين، تأكيداً على أهمية تعزيز مشاركة الشباب في صياغة المشاريع التنموية وتطوير المبادرات الداعمة لجودة الحياة في دبي.

وشهدت الفعالية اعتماد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي أول مساحة شبابية تُخصص ضمن الحدائق العامة التابعة لبلدية دبي، وذلك في مبادرة «العمل من الحديقة» في حديقة بحيرة البرشاء، لتكون منصة تفاعلية تجمع الشباب والقيادات والخبراء، وتوفر بيئة عملية لتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع بلدية دبي.

كما ستشكل هذه المساحة مقراً للقاءات المختبر وأنشطته، بما يعزز الحوار والتصميم التشاركي، ويدعم تطوير مبادرات حضرية مبتكرة تسهم في رفع جودة الحياة في دبي.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي: «تواصل دولة الإمارات نهج تمكين الشباب عبر تطوير منظومة متكاملة تدعم تطلعاتهم، وتوفر البيئة التي تمنحهم فرص التعلم والتجربة، وتفتح أمامهم مسارات أوسع للمشاركة في صياغة الحلول وصناعة الفرص، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الاستثمار في طاقات الشباب ركيزة أساسية لمستقبل أكثر تنافسية واستدامة».

وأضاف: «يجسد إطلاق (مختبر قادة الاستدامة) نموذجاً عملياً للشراكة مع الشباب من خلال تمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع بلدية دبي.

كما يعكس اعتماد أول مساحة شبابية توجهاً نحو توفير بيئات محفزة تحتضن الإبداع وتدعم التصميم التشاركي وتمنح الشباب دوراً فاعلاً في تطوير حلول تسهم في مستقبل المدينة». وبدوره، قال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي:

«يمثل الشباب القوة المحركة لمسيرة التطوير وصناعة المستقبل، وتؤمن بلدية دبي بأن إشراكهم في تصميم الحلول والمشاريع الحضرية يعزز جاهزية المدينة لمتطلبات المستقبل ويخلق أثراً تنموياً مستداماً».

وأضاف: «يمثل (مختبر قادة الاستدامة) فرصة حقيقية لتطوير أفكار الشباب وتحويلها إلى مشاريع عملية يقودون تنفيذها بالشراكة مع بلدية دبي، بما يعزز جاهزية المدينة للمستقبل».

وأشار إلى اعتماد أول مساحة شبابية ضمن الحدائق العامة في مبادرة «العمل من الحديقة» في حديقة بحيرة البرشاء، بما يعكس توجه البلدية نحو تطوير فضاءات حضرية تمكّن الشباب من الإبداع والتفاعل وصناعة مبادرات ذات أثر ملموس.

وتضمن المختبر جلسات عصف ذهني تفاعلية قُسم خلالها المشاركون إلى فرق عمل تناولت عدداً من التحديات والمشاريع الحضرية، بإشراف قيادات شبابية من بلدية دبي، حيث تم تطوير نماذج أولية لأفكار قابلة للتطبيق في بيئة تشاركية.

من جانبها، قالت ريم الفلاسي، رئيس مجلس دبي للشباب، إن ما يميز دبي أنها مدينة الأفعال، حيث تتحول الأفكار إلى إنجازات على أرض الواقع، مؤكدة أن «مختبر قادة الاستدامة» يمثل بداية مسار عملي لتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع تُنفذ بالشراكة مع بلدية دبي، بما يعزز استدامة المدينة.

من جهتها، قالت فاطمة أفغان، رئيس مجلس شباب بلدية دبي، إن «مختبر قادة الاستدامة» يجسد رؤية البلدية في تمكين الشباب كشركاء في تطوير المدينة، من خلال منصة تفاعلية تتيح لهم تطوير الأفكار وقيادتها حتى التنفيذ بالشراكة مع البلدية، بما يعزز دورهم في صناعة المستقبل.

سلطان النيادي:

تمكين الشباب يبدأ ببيئة تتيح لهم قيادة المشاريع

مروان بن غليطة:

إشراك الشباب في تصميم المدينة يعزز استدامة دبي

اعتماد أول مساحة شبابية تُخصص ضمن الحدائق العامة التابعة لبلدية دبي