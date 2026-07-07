«دبي لخدمات الإسعاف» تناقش تعزيز دور الأسرة في دمج أصحاب الهمم

نظّمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، أمسية مجتمعية خاصة لأولياء أمور أصحاب الهمم تحت شعار «نحو أسرة أقوى».

وذلك بهدف دعمهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تسهم في تعزيز دور الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، انسجاماً مع توجهات عام الأسرة ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً وجودة للحياة.

وأكد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في كلمته، أن الأمسية تعكس التزام المؤسسة بمسؤوليتها المجتمعية تجاه أصحاب الهمم وأسرهم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً رائداً في تمكين أصحاب الهمم وضمان مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

وقال إن تمكين أصحاب الهمم مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والأسر والشركاء، لافتاً إلى حرص المؤسسة على تطوير خدماتها ومبادراتها بما يضمن توفير بيئة داعمة وشاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسخ قيم المشاركة والاندماج المجتمعي، مشيراً إلى أن الأمسية فرصة للاستماع إلى الأسر والتعرف إلى احتياجاتها وتطلعاتها بما يساعد المؤسسة على تطوير خدمات أكثر كفاءة وملاءمة.

وأضاف أن المؤسسة تواصل توظيف أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في تطوير خدماتها، بما يضمن وصولاً أكثر سهولة للخدمات الإسعافية ويعزز تجربة المتعاملين من أصحاب الهمم وأسرهم، دعماً لرؤية دبي نحو مجتمع شامل ومستدام يتيح الفرص للجميع دون استثناء.

من جانبه، أكد عبدالله قريشي، رئيس فريق أصحاب الهمم في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن الأمسية تأتي انطلاقاً من إيمان المؤسسة بالدور المحوري للأسرة في دعم أصحاب الهمم وتعزيز جودة حياتهم، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على الجانب التوعوي فحسب، بل تمثل منصة للتواصل المباشر مع أولياء الأمور والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم.