«إسلامية دبي» تخرّج الدفعة الأولى من برنامج «تمكين قيادات المستقبل»

احتفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «تمكين قيادات المستقبل»، وذلك خلال حفل أقيم في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بحضور أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، والدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية، وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب 29 من خريجي البرنامج.

ويأتي البرنامج ضمن جهود الدائرة الرامية إلى بناء صف ثانٍ من القيادات الوطنية المؤهلة، من خلال تزويد المشاركين بالمعارف الحديثة والمهارات القيادية والأدوات العملية التي تمكّنهم من التعامل مع المتغيرات المتسارعة واستشراف الفرص المستقبلية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في ترسيخ منظومة حكومية أكثر مرونة وابتكاراً واستدامة.

كما يجسد البرنامج توجه الدائرة نحو الاستثمار طويل الأمد في الكفاءات البشرية باعتبارها المحرك الرئيس للتميز المؤسسي، عبر تصميم مسارات تطويرية متخصصة تسهم في رفع الجاهزية القيادية وتعزيز ثقافة التعلم المستمر وتمكين الموظفين من قيادة المبادرات النوعية وصناعة أثر مؤسسي مستدام.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن برنامج «تمكين قيادات المستقبل» يجسد التزام الدائرة بالاستثمار المستدام في رأس المال البشري، باعتباره المحرك الرئيس لاستدامة التميز المؤسسي وتحقيق الأثر المجتمعي المستدام، لمواكبة التحولات المستقبلية ودعم تنافسية دبي وريادتها العالمية.

من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يجسد برنامج تمكين قيادات المستقبل، الذي نحتفي بتخريج الدفعة الأولى من منتسبيه، نموذجاً متقدماً للتكامل والتعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة واستشراف الفرص المستقبلية.

ويعكس البرنامج توجهات دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، من خلال تطوير القدرات القيادية وتزويد الكفاءات الحكومية بالمعارف والأدوات الحديثة ».