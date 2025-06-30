دبي تقود مستقبل التنقل بإطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي "جوبي"

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكل الأساس لإسهام دبي الملموس في تشكيل ملامح مستقبل واعد ومستدام للعديد من القطاعات الحيوية عالمياً، عبر إطلاق وتبنّي خدمات وحلول نوعية غير مسبوقة تدعمها شراكات استراتيجية وثيقة مع أهم وأبرز المبتكرين ومطوري التكنولوجيا حول العالم.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق هيئة الطرق والمواصلات في دبي أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي (جوبي)، بالتعاون مع شركة جوبي أفييشن (Joby Aviation)، المتخصصة في تطوير التاكسي الجوي الكهربائي لخدمة نقل الركاب، من موقع الاختبار في منطقة صحراوية في دبي.

وأوضح سموّه أن "هذا الإنجاز الريادي يُجسّد رؤية الإمارات للمستقبل.. ويعكس التزامنا بجعلها في طليعة دول العالم في تبنّي حلول مبتكرة تكفل رفاه المجتمع وسعادة أفراده... نحن لسنا بصدد مجرد نجاح تقني، بل خطوة جديدة مهمة في مسيرتنا نحو بناء بيئة حضرية متكاملة ركائزها الاستدامة والتفوق التكنولوجي."

وأضاف سموّه: "نحن حريصون على تحويل التقنيات الناشئة إلى خدمات تعزّز جودة الحياة... ومستمرون في وضع معايير عالمية جديدة للتطوير الحضري القائم على الابتكار.... نثق أن دمج خدمة التاكسي الجوي في منظومة التنقّل الحضري يدعم مستهدفات دبي كمدينة مصممة لتلبية احتياجات الأجيال القادمة... وكل خطوة نخطوها هدفها تسهيل حياة الناس.. وفتح فرص جديدة.. لكي تكون دبي دائماً أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة".

رحلة تجريبية

وقد شهد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بحضور سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة أحمد علي بالقيزي، المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران– هيئة دبي للطيران المدني، وسعادة إبراهيم حسين أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، انطلاق التاكسي الجوي في رحلة تجريبية هي الأول من نوعها في المنطقة، وهي جزء من رحلات تجريبية يومية لاختبار المركبة في البيئة المحلية استعداداً لإطلاق خدمة تجارية داخل المدينة.

ويتميّز التاكسي الجوي (جوبي) بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وهي مركبات مستدامة صديقة للبيئة، تعمل كلياً بالطاقة الكهربائية، ولا تتسبّبُ بأية انبعاثات تشغيلية، ويمتاز تصميمها بالأمان والراحة والسرعة، إذ رُوعي في تصميمها الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وتعمل المركبة باستخدام 6 مراوح، وأربعة حزم من البطاريات، تمنحها القدرة على الطيران لمسافة 160 كيلومتراً، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 320 كيلومتراً في الساعة، ويتسع التاكسي الجوي لأربعة ركاب إضافة إلى قائده، ويمتاز بمستوى ضجيج منخفض بشكل كبير مقارنة بالطائرات المروحية، وبفضل ميزة الإقلاع والهبوط العمودي، فإن التاكسي الجوي يتلاءم تماماً مع البيئات الحضرية، حيث يتطلب أدنى مساحة أفقية للإقلاع والهبوط في محطات الهبوط العمودية.

مرافق الاختبار

واطّلع الحضور على مرافق الاختبار، التي جرى العمل عليها بالتعاون مع شمال القابضة، وتضم مرافق الاختبار مهبطاً مخصصاً للمركبات الجوية، ومرآباً مجهزاً بأحدث المعدات الخاصة بعمليات مراقبة وتتبع طيران التاكسي الجوي، وأحدث تقنيات الشحن الكهربائي.

واستمع الحضور لشرح من السيد جوبن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي أفييشن، والسيد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الموصلات العامة، عن البرنامج الزمني والخطوات القادمة، وسيشهد العام 2026، إطلاق عمليات محطة التاكسي الجوي، بالقرب من مطار دبي الدولي، وسيشهد تنفيذ أول رحلة للتاكسي الجوي.

التنقل السهل والسريع

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن إطلاق التشغيل التجريبي للتاكسي الجوي، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز التنقل المستدام والمبتكر في جميع وسائط النقل الجماعي والتنقل المشترك، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم، والعمل على وضع الحلول المستقبلية، للتحديات بكل أنواعها.

وقال معاليه: سيوفر التاكسي الجوي خدمة جديدة مميزة لسكان وزوار إمارة دبي، الراغبين في التنقل السهل والسريع والآمن، لعدد من المواقع الحيوية في مدينة دبي، حيث يُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا قرابة 10 دقائق، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة، كما تسهم الخدمة في تعزيز التكامل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة، وكذلك وسائل التنقل الفردية مثل السكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية، وتسهيل التنقل متعدد الوسائط، وتعزيز الربط عبر المدينة، وتوفير تجربة سلسة للركاب.

شراكاه استراتيجية

من جانبه، قال جو بن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي أفييشن: "تُعد دبي منصة انطلاق لثورة عالمية في أساليب التنقل؛ والطيران بطائرتنا هنا يُمثل خطوة محورية نحو دمج خدمات التاكسي الجوي في الحياة اليومية حول العالم".

وأضاف: بفضل شراكتنا الاستراتيجية بعيدة الرؤية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نُسهم في رسم ملامح مستقبل يصبح فيه الطيران النظيف والهادئ هو المعيار الجديد، ونؤكد في الوقت ذاته مكانة الابتكار الأمريكي على الساحة العالمية.

وأكد بيفيرت أن الإنجاز الذي تحقق هو ثمرة التعاون الوثيق، والعلاقة التي تجمع "جوبي" بهيئة الطرق والمواصلات، ويظهر مكانة الشركة في صدارة جهود تطوير مستقبل النقل، ويؤكد ريادة دولة الإمارات في تبني حلول التنقل الجوي المتقدم.

اتفاقية إطلاق الخدمة

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات وقّعت مطلع عام 2024، اتفاقية إطلاق خدمة التاكسي الجوي، مع الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة دبي للطيران المدني، وشركة سكاي بورتس انفراستركتشر البريطانية (Skyports Infrastructure) الرائدة في تطوير البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم، وشركة جوبي أفييشن (Joby Aviation) المتخصصة في المركبات الجوية، لتصبح دبي أول مدينة في العالم تتمتع بالنقل الجوي في المناطق الحضرية، من خلال شبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي.