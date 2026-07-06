بلدية دبي تخرّج دفعة من برنامج «قيادات المستقبل»

احتفت بلدية دبي بتخريج دفعة من برنامج «قيادات المستقبل»، أحد برامجها الاستراتيجية الهادفة إلى إعداد وتمكين قيادات الصفين الثاني والثالث، وتعزيز جاهزيتها لقيادة التحول المؤسسي، والإسهام في تحقيق مستهدفات دبي المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء مؤسسات حكومية رائدة عالمياً.

وشهد حفل التخرج حضور معالي سعيد العطر مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، إلى جانب نخبة من قيادات البلدية من مختلف القطاعات والمؤسسات. وامتد البرنامج على مدى ستة أشهر.

وتضمن مسارات تدريبية وتطبيقية متخصصة، ركزت على تنمية الكفاءات القيادية في مجالات القيادة والتأثير، وبناء فرق العمل الفعالة، والاتصال الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، والتفكير المنظومي، وإدارة الأزمات، واتخاذ القرار، إلى جانب الريادة الابتكارية والتحول المؤسسي.

وذلك في إطار التزام بلدية دبي بالاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير قيادات قادرة على مواكبة المتغيرات واستشراف الفرص المستقبلية، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وأكد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة أن الاستثمار في تطوير القيادات الوطنية، يمثل ركيزة أساسية لاستدامة التميز المؤسسي، وضمان جاهزية المؤسسات الحكومية لمتطلبات المستقبل.

مشيراً إلى أن برنامج «قيادات المستقبل»، يجسد التزام البلدية ببناء كوادر قيادية تمتلك الرؤية والمهارات اللازمة لقيادة التحول المؤسسي، وصناعة أثر إيجابي يدعم مسيرة دبي نحو الريادة العالمية.

وأضاف أن البلدية تفخر بتخريج نخبة من القيادات الواعدة، التي أظهرت خلال البرنامج مستوى متقدماً من الجاهزية والالتزام والطموح، بما يعزز استدامة الأداء المؤسسي، ويواكب تطلعات الإمارة المستقبلية.

من جانبه، قال سيد إسماعيل الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي بالإنابة في البلدية، إن البرنامج يعكس التزام البلدية بتطوير منظومة قيادية مستدامة، ترتكز على تنمية القدرات، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وربط التطوير القيادي باحتياجات العمل الفعلية.

موضحاً أنه صُمم ليجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، بما يتيح للمشاركين اكتساب خبرات عملية، تسهم في تطوير الأداء، ورفع كفاءة فرق العمل، وتعزيز القدرة على قيادة المبادرات المؤسسية بكفاءة وفاعلية.

وتميّز البرنامج بدمج الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، عبر منظومة تدريبية متكاملة، شملت ورش عمل تفاعلية ومناقشات متخصصة، كما عمل المشاركون على تصميم وتطوير مشاريع تنموية، عالجت تحديات واقعية مرتبطة ببيئة العمل، بما يسهم في تطوير الخدمات، وتحسين الأداء المؤسسي، وتحقيق قيمة مضافة تدعم الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي.

وشهد حفل التخرج تقديم فقراته بواسطة «سعيد»، أول ناطق إعلامي افتراضي ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في بلدية دبي، والذي تولى مهام عريف الحفل، بصفته وجهاً رقمياً رسمياً للبلدية، في خطوة تجسد توجهها نحو توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصال الحكومي الذكي، وتعزز ريادة دبي في الابتكار والتحول الرقمي.