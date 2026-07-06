بلدية دبي تخرّج دفعة من برنامج «قيادات المستقبل»

وتضمن مسارات تدريبية وتطبيقية متخصصة، ركزت على تنمية الكفاءات القيادية في مجالات القيادة والتأثير، وبناء فرق العمل الفعالة، والاتصال الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، والتفكير المنظومي، وإدارة الأزمات، واتخاذ القرار، إلى جانب الريادة الابتكارية والتحول المؤسسي.
وذلك في إطار التزام بلدية دبي بالاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير قيادات قادرة على مواكبة المتغيرات واستشراف الفرص المستقبلية، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
مشيراً إلى أن برنامج «قيادات المستقبل»، يجسد التزام البلدية ببناء كوادر قيادية تمتلك الرؤية والمهارات اللازمة لقيادة التحول المؤسسي، وصناعة أثر إيجابي يدعم مسيرة دبي نحو الريادة العالمية.
وأضاف أن البلدية تفخر بتخريج نخبة من القيادات الواعدة، التي أظهرت خلال البرنامج مستوى متقدماً من الجاهزية والالتزام والطموح، بما يعزز استدامة الأداء المؤسسي، ويواكب تطلعات الإمارة المستقبلية.
موضحاً أنه صُمم ليجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، بما يتيح للمشاركين اكتساب خبرات عملية، تسهم في تطوير الأداء، ورفع كفاءة فرق العمل، وتعزيز القدرة على قيادة المبادرات المؤسسية بكفاءة وفاعلية.
وشهد حفل التخرج تقديم فقراته بواسطة «سعيد»، أول ناطق إعلامي افتراضي ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في بلدية دبي، والذي تولى مهام عريف الحفل، بصفته وجهاً رقمياً رسمياً للبلدية، في خطوة تجسد توجهها نحو توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصال الحكومي الذكي، وتعزز ريادة دبي في الابتكار والتحول الرقمي.