«ملتقى جبل علي» يستعرض تطوير الخدمات الشرطية

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة جبل علي، الملتقى الرابع للتواصل المجتمعي، ضمن مبادرة «صوتك مسموع»، بمشاركة المواطنين والمقيمين والشركاء ضمن منطقة اختصاص المركز.

وذلك في فندق ميلينيوم بمجمع دبي للاستثمار، بهدف تعزيز قنوات التواصل المباشر مع أفراد المجتمع وإتاحة المجال أمامهم لطرح الملاحظات والمقترحات بما يسهم في تطوير الخدمات الشرطية.

حضر الملتقى العميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد صلاح بوعصيبة، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد الدكتور تميم محمد محسن الحاج، مدير مركز 6 سيجما بالإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد جمال إبراهيم، مدير مركز شرطة جبل علي، ونائبه العقيد علي أحمد السويدي، إلى جانب ممثلي دور العبادة في منطقة جبل علي، وشركاء من الشركات والقاطنين، وعدد من الضباط.

وأكد العميد ماجد السويدي أن ملتقى التواصل المجتمعي يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم لقاءات دورية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والوقوف على التحديات، بما يعزز شعور الأمن والأمان والسعادة لدى السكان.

وأضاف أن هذه اللقاءات تسهم أيضاً في التعريف بجهود شرطة دبي والخدمات الذكية والنوعية المتاحة عبر منصاتها المختلفة، بما يسهّل على المتعاملين الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة.

من جانبه أكد العقيد جمال إبراهيم أن مثل هذه اللقاءات تمثل قناة تواصل مباشرة وفاعلة بين الجهات الأمنية وأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن دور شرطة دبي لا يقتصر على العمل الأمني، بل يمتد إلى تعزيز التكامل مع مختلف الجهات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الإمارة.

كما توجه بالشكر إلى المشاركين في الملتقى، مؤكداً أن مبادرة «صوتك مسموع» تسهم في تعزيز الاستماع المباشر للآراء والمقترحات، ونشر الوعي بالخدمات الشرطية، وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وشهد اللقاء عرضاً لأبرز مبادرات شرطة دبي في مجال التواصل المجتمعي، إضافة إلى استعراض الخدمات الشرطية والمجتمعية المتاحة في مراكز الشرطة، والخدمات الرقمية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي.

وعقد العميد ماجد السويدي والعقيد جمال إبراهيم جلسة نقاشية مع الحضور، استمعا خلالها إلى آرائهم واستفساراتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة وسبل تطويرها.

وفي ختام الملتقى أشاد الحضور بجهود شرطة دبي في تعزيز التواصل المجتمعي، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في دعم الشراكة بين الشرطة والمجتمع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. كما جرى تكريم شركاء مركز شرطة جبل علي والمشاركين في الملتقى، تقديراً لدورهم في دعم مبادرات شرطة دبي وتعزيز التعاون المشترك.