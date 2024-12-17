«العليا للتشريعات» تضيء على التحكيم الإلكتروني

نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي محاضرة تثقيفية تحت عنوان «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»، وذلك عبر منصة الاتصال المرئي «مايكروسوفت تيمز» (Microsoft Teams).

وتولى المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، تقديم هذه المحاضرة بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المحلية.

وتمحورت المحاضرة حول التعريف بالجوانب المنظمة للقواعد القانونية واجبة التطبيق على التحكيم الإلكتروني، ومدى تنظيمها من الناحية التشريعية.

وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: «جاءت هذه المحاضرة التثقيفية في إطار حرص الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات على تعزيز الوعي القانوني حول كيفية التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية على صعيد التحكيم الإلكتروني، وتوفير منصة للموظفين والمهتمين والممارسين في المجال القانوني لتوسيع مداركهم المعرفية حول التحكيم الإلكتروني في بيئة الأعمال الحديثة، حيث نسعى من خلال هذه المحاضرة إلى تقديم رؤى مستفيضة حول الآثار والتبعات القانونية للتحكيم الإلكتروني، ومجالات تطبيق التشريعات المحلية والدولية في بيئة رقمية».

من جانبه، قال المستشار الدكتور فيصل حسن العمري: «جسدت محاضرة «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني» نهج الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في تعزيز الثقافة التشريعية لدى الكوادر الحكومية، وإرساء بيئة تنظيمية أكثر استجابة لمتطلبات العصر الرقمي وجاهزية للمستقبل».