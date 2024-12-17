ورشة توعوية حول مبادرة «إسكان المستقبل»

نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بالقيادة العامة لشرطة دبي ورشة تعريفية حول مبادرة «إسكان المستقبل» بالشراكة مع مصرف الإمارات الإسلامي، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الاستدامة الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي حول الخدمات الإسكانية. تأتي المبادرة كخطوة جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وتشجيع أفراد المجتمع في حسن إدارة المال وسلاسة تأمين المساكن، بما يدعم رؤية دبي لإسعاد مواطنيها وتعزيز جودة الحياة.

وتم تبادل الدروع بين الأطراف من ممثلي الجهتين وبحث سبل التعاون المستقبلية الأخرى في شتى المجالات.

وأوضح ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن هذه المبادرة تترجم مبدأ المسؤولية المجتمعية المشتركة، حيث تسعى المؤسسة بالشراكة مع الجهات الحكومية والتعليمية، إلى توفير التوعية اللازمة حول الخدمات الإسكانية المتاحة، والتأكيد على أهمية الاستقرار الأسري كأولوية للمجتمع.

وأعرب عن تقديره لدعم مصرف الإمارات الإسلامي كشريك رئيسي في هذه المبادرة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس حرص القطاع المصرفي على دعم الجهود المجتمعية للإسكان في دبي، ويعزز من فرص تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الاستدامة والشمولية.

وتهدف المبادرة التي تم إطلاقها إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل لرفع الوعي المجتمعي حول الخدمات الإسكانية، حيث نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مؤخراً أول ورشة عمل توعوية في مقر شرطة دبي. وتضمنت فعاليات المبادرة، ورشاً توعوية تركزت على خمسة محاور أساسية تشمل: الخدمات الإسكانية، الخدمات المالية، مرحلة البناء (قبل، وأثناء، وبعد)، ومشاريع المؤسسة الحالية والمستقبلية. كما تضمنت جلسة تفاعلية للأسئلة وجوائز تشجيعية للحضور.