19 مليون درهم مساعدات «بيت الخير» لدعم الإسكان

بلغت قيمة مساعدات الإسكان التي قدمتها جمعية بيت الخير للمستحقين، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي، 19 مليوناً و133 ألفاً و283 درهماً، استفاد منها 1854 أسرة تنوعت أنواع الدعم المقدم إليها حسب احتياجاتها السكنية.

وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، إن المساعدات السكنية تأتي ضمن برنامج «حافز» الذي يعمل على تقديم قيمة مضافة لدعم الحياة المعيشية للأسر المتعففة تجعلها أكثر أماناً واستقراراً وتمكنها من الالتفات لتطوير مستقبلها بعد توفير ما أمكن من سبل الحياة الكريمة والمطمئنة.

وأوضح العوضي أن جل مساعدات دعم الإسكان التي قدمتها «بيت الخير» ذهبت لمشروع إيجار المنزل لدعم العاجزين عن سداد مستحقات الإيجارات بقيمة 10 ملايين و873 ألفاً و399 درهماً، ودعمت الجمعية بعض الأسر في تأثيث بيوتها بمليونين و398 ألفاً و292 درهماً، فيما استمرت في دعم أسر الشباب لاستكمال بناء منازلهم بمليونين و145 ألفاً و981 درهماً. كما أنفقت 3.7 ملايين درهم لصيانة منازل الأسر التي تقطن في بيوت بحاجة إلى ترميم.