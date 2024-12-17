فعاليات مجتمعية وإبداعية ورياضية تثري «شتانا في حتا»

ينظم «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، سلسلة من الفعاليات المجتمعية والإبداعية والرياضية، ضمن مهرجان «شتانا في حتا»، ينظمه «براند دبي» في منطقة بحيرة ليم، وذلك في إطار مبادرة «شتا حتا»، التي أطلقت بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وإشراف «اللجنة العليا لتطوير منطقة حتّا»، ويتولى تنفيذها «براند دبي»، بالشراكة مع عدد من جهات حكومية.

وتم تصميم فعاليات المهرجان، لتناسب مختلف شرائح المجتمع والزوار، بمن فيهم المبدعون والرياضيون، وعشاق اللياقة والمغامرة، بما تضمه من أنشطة مميزة، تقام وسط طبيعية حتا الخلابة.

وحول الفعاليات التي يقدمها براند دبي خلال المهرجان ، قالت أمينة طاهر، مديرة المشروع: «يعد مهرجان «شتانا في حتا»، أبرز الفعاليات التي ينظمها براند دبي ضمن أجندته السنوية، وذلك بهدف الترويج لمنطقة حتا وطبيعتها المميزة، وربط المجتمع الإبداعي في دبي بجمهور المتابعين والمهتمين بالفنون ضمن مختلف الفعاليات، ومن بينها مهرجان «شتا حتا»، الذي يقام بين المناظر الطبيعية الفريدة لمنطقة، ومن خلال الحدث، نسعى إلى نشر ثقافة الإبداع، وكذلك منح الزوار فرصة لممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة، خاصة في هذا الوقت من السنة».

ممشى المبدعين

وبالتعاون مع «متجر المبدعين»، يجمع «ممشى المبدعين» في 29 ديسمبر الجاري، نخبة من المحترفين في مجالات الإبداع من مصورين ومصممين، وتشكيليين، وكذلك الفنانين المشاركين في فعالية الممشى، في جولة في منطقة حتا، حيث يقومون بتوثيق رحلتهم باستخدام وسائل فنية متعددة، ومن ثم مشاركة أعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسوم متعددة.

ويعد «ممشى المصورين»، الذي ينظمه «براند دبي»، بالتعاون مع «fotoUA يوم 4 يناير المقبل، فرصة لمحبي التصوير الفوتوغرافي لاستكشاف وتوثيق المناظر الطبيعية الساحرة في منطقة حتا، من خلال الاستفادة من الدروس الحية التي يقدمها مصورون محترفون، يقدمون رؤاهم المختلفة حول الطبيعة الاستثنائية للمكان بعدساتهم.

وتسعى «fotoUAE»، من خلال «ممشى المصورين» للمساهمة في نشر أحد أبرز الفنون البصرية، المتمثل في التصوير الفوتوغرافي، الذي يعد وسيلة مهمة من وسائل لسرد القصص، وإبراز جمال وثقافة حتا وطبيعتها التي تسهم في إلهام المصورين، وتعزيز روح الإبداع لديهم.

ولمحبي ممارسة الأنشطة الرياضية والمغامرة، يتضمن «شتانا في حتا»، تجارب مميزة، تسمح للجمهور بركوب دراجات التمارين الرياضية الثابتة في الأماكن المفتوحة، خلال يومي 4 و11 يناير على جلستين، في الرابعة والسادسة مساءً، وكذلك الرياضة المكثفة «Sport Hit»، وذلك بالتعاون مع مركز «700 Padel and Fitness Hub» الرياضي، الذي يوفر مرافق وأجهزة رياضية متطورة، تلبي احتياجات عشاق الرياضة واللياقة البدنية، وتقام الفعاليات الرياضية في سد حتا، بالقرب من جدارية زايد وراشد، يومي 21 و28 ديسمبر الجاري، عند الساعة 4:00 مساءً، تليها دروس لليوغا عند الساعة 5:00 مساءً، ويمكن للأفراد الراغبين ممارسة أنشطة اللياقة البدنية المقامة ضمن المهرجان، التسجيل من خلال تطبيق «700 Padel and Fitness Hub».

ركوب الخيل

وانطلقت الفعاليات المجتمعية مع مهرجان «شتانا في حتا» بفاعلية ركوب الخيل، وذلك بالتعاون مع مقهى «يازار»، والتي مثلت تجربة فريدة تجمع بين جمال الطبيعة وحب الفروسية، وجد الزوار فرصة للتعرف إلى الخيول وبيئتها، عبر تصميم مستوحى من إسطبلات الخيل، والاستمتاع بالمناظر الجبلية الخلابة

وتوفر هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إحدى شركاء المبادرة، خدمة حافلات (حتا إكسبرس)، بمعدل 14 رحلة لزيارة الحدث، تنطلق من دبي إلى حتا مباشرةً، كما خصصت الهيئة في الدورة الحالية ما يزيد على 1100 موقف لخدمة الجمهور، وتوفير 17 حافلة للنقل الداخلي من المواقف لموقع الفعاليات، بالإضافة إلى حافلات نقل داخلي، لنقل الزوّار إلى أعلى منطقة سد حتا.