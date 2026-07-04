شرطة دبي تحذر من خطورة الوقوف وسط الطريق

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر الوقوف وسط الطريق نتيجة عطل في المركبة، أو نفاد الوقود، أو تعطل الإطارات ، مشيرةً إلى أنه يتوجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل أو قيادتها، منوهةً إلى أن قيمة مخالفة الوقوف وسط الطريق تبلغ 1000 درهم و6 نقاط مرورية، وتطبيق المادة (98) وهي عرقلة حركة السير، البالغة قيمتها 500 درهم.

وقال العميد عصام إبراهيم العور، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، إن الوقوف وسط الطريق يعد من أخطر المخالفات التي ينتج عنها حوادث بليغة، وتسفر عن وفيات وإصابات بليغة، مؤكداً على ضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطل المركبة وتعذر تحريكها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبة بواسطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير المتبعة في هذه الحالات لحماية الركاب ومستخدمي الطريق.

جاء ذلك، عقب حادث تصادم وقع بين مركبة و3 حافلات على شارع جبل علي، إثر توقف حافلة بشكل مفاجئ في وسط الطريق نتيجة خلل فني، ما أدى إلى عدم تمكن سائقي المركبة والحافلتين من تفادي الحافلة المتوقفة نتيجة الإهمال وعدم الانتباه، مما أسفر عن اصطدامهم بها من الخلف، وقد نتج عن الحادث إصابة 25 شخصاً بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال العميد عصام العور إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت بلاغاً عن الحادث، وعلى الفور انتقل خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير ودوريات مركز شرطة جبل علي إلى موقع الحادث، وذلك للمعاينة وجمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما عملت فرق العمل على تحريك ونقل الحافلة المتضررة من الحادث، لإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي.

وقال العميد عصام العور إنه في حال تعرض المركبة لعطل فني أو لحادث مروري ولم يستطع السائق تحريكها خارج الطريق، يتوجب عليه اتخاذ الإجراءات الوقائية تجنباً لوقوع الحوادث، والتي تتضمن استعمال الإشارات التنبيهية، وتأمين السائق نفسه ومن برفقته في المقام الأول، ثم وضع المثلث التحذيري خلف المركبة بمسافة كافية إن أمكن لتنبيه السائقين القادمين من الخلف، إضافة إلى ترك المركبة كلياً والتوجه إلى خارج الطريق، ثم الاتصال بالشرطة.