«كهرباء دبي» تستعرض تجربتها أمام قنصل بيرو

استعرض معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أمام كاتيا انخيليس فارغاس، القنصل العام لجمهورية بيرو في دبي، التي زارت الهيئة لتعزيز التعاون، التجارب والمبادرات والمشاريع التطويرية الرائدة والمبتكرة التي تنفذها الهيئة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث أشار معاليه إلى أن التوجه الرئيسي للطاقة في دبي يتمثل في التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، وتعزيز مستويات رائدة عالمياً في البنية التحتية مع أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة والتوافرية، وتسريع الاستثمارات في التقنيات الإحلالية.

وتناول معالي الطاير خلال اللقاء رؤية الهيئة واستراتيجياتها الطموحة التي تنسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، الهادفة إلى تحقيق 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستدامة ودعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.

كما تطرق معاليه لأبرز مشاريع الهيئة، ومنها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم في موقع واحد ويعتمد على تقنيات متعددة، بما في ذلك الألواح الشمسية الكهروضوئية وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، التي تتيح إنتاج الكهرباء بشكل مستدام على مدار الساعة.

إضافة إلى ذلك، أشار معالي الطاير إلى مشروع تحلية المياه في مجمع حصيان، الذي يستخدم تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، ويهدف إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة بواسطة الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

من جهتها، أشادت القنصل العام كاتيا انخيليس فارغاس بالتجارب الرائدة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأعربت عن رغبة جمهورية بيرو في الاستفادة من هذه التجارب واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.